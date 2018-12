Mia vuelve para nueva aventura en saga literaria

Mia come banana es el nuevo cuento de la colección Mia, escrito por Margarita Barriga Pino y que se presentará mañana. “Sé que los niños necesitan cuentos, que los ayuden a ellos a entender un poco más la vida, a pensar en ellos y a aprender. Gracias a los niños yo me he sentido gratificada”, comenta la escritora guayaquileña.

En la historia, Mia conversa con Pío sobre cuál es la fruta que más gana de entre todas las frutas, y es así como mientras dialogan de la manzana y la banana, conocen mucho más sobre el origen y el uso de esta fruta, incluso hay una receta supersencilla para que los niños puedan prepararla.

“A mí me parece que los niños deben degustar y disfrutar de los alimentos naturales que nos da nuestra madre tierra”, añade la autora.

La historia es el noveno cuento publicado sobre Mia y el cual está dedicado a Margotti Baquerizo, hija mayor de la escritora. “Ella me ha enseñado que la vida tiene altos y bajos, pero que es bella y que hay que saberla llevar para ser feliz aunque a veces tengamos procesos duros en la vida”. destaca Barriga Pino.

El lanzamiento está previsto para las 18:00, en la Librería Vida Nueva en Plaza Quil. Margarita Barriga hace una invitación a todos los niños y adultos que les guste la lectura o que sigan la saga Mia, donde ella leerá cuentos, e incluso hará una receta de banana que se explica en la historia.

Una flor, una barriga y un pino están creativamente dibujados en la parte superior de cada libro de la autora para que los niños que leen sus historias siempre se acuerden de su nombre. “El otro día en una clínica, estaba un niñito y la mamá le dice: ¿Sabes quién es ella? Ella, dice, es Margarita Barriga Pino. Corrió a abrazarme y me dijo tus cuentos me encantan. He tenido este tipo de manifestaciones también de los niños que me llena realmente de alegría”, expresa.

Muchos de sus cuentos son parte del plan lector de varias instituciones académicas. Han trascendido tanto a nivel nacional como internacional, llegando a ser traducidos al inglés. “Han ido a Alemania, a Australia y les gusta mis cuentos”, comenta la escritora.

Al finalizar la entrevista Barriga añade: “Como dice un escritor, en los libros hay parte de la vida de uno, entonces en la historia hay muchas cosas de mi vida personal que está reflejada en los cuentos. Los niños aprecian mis cuentos, los escribo para ellos”. (I)