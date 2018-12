Dayanara Peralta no estará en la segunda temporada de la telenovela sobre Sharon

La cantante ecuatoriana Dayanara Peralta estuvo este sábado en la Teletón por la Vida, donde dio detalles sobre su trabajo.

La también exteina de belleza indicó que debido a sus compromisos musicales no estará en la segunda temporada de la telenovela Sharon, la hechicera que produce la cadena Ecuavisa.

"Habíamos conversado con Ecuavisa para que incluso 'La chonera' tenga mucho más protagónico en esta segunda temporada, pero... la gente sabe que estoy enfocada al 100% en mi carreta musical. Me hubiese encantado estar porque me enamoré con mi personaje, pero para la segunda temporada no voy a estar", aseguró Peralta.

También habló sobre Cójeme, su nuevo tema con el que incursionó en el género urbano. "Me encanta, es un tema que me fascina porque quise introducirme al 100% en el género urbano. Es mi introducción oficial al género urbano al 100%", aseguró.

Aseguró que en menos de dos semanas el video oficial de Cójeme pasó las 300.000 visitas. "Ha sido toda una locura, toda la acogida de parte de Cójeme. Me mandan saludos desde México, Colombia... Estoy muy feliz, agradecida por todo", dijo. (E)