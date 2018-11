Cinta española ‘Campeones’ busca visibilizar a discapacitados

Madrid -

Con la cinta Campeones, que ha sido todo un fenómeno cinematográfico en España, el director Javier Fesser busca sacar a la luz a quienes hasta ahora eran invisibles, los discapacitados.

“No esperaba que el efecto de la película sobre la sociedad en cuanto a modificar su mirada hacia personas diferentes fuera tan rápida y evidente”, señaló Fesser a la AFP.

Campeones relata la historia de Marco Montes, interpretado por el actor Javier Gutiérrez, un entrenador que tras problemas con la justicia deberá elegir entre pasar unos años en prisión o realizar labor comunitaria. Finalmente escoge lo segundo y deberá entrenar a un equipo de baloncesto denominado Los amigos, cuyos integrantes tienen diversas discapacidades.

Al principio la relación entre Marco y sus pupilos es tensa, pero luego va dando pie a muchos momentos de alegría y de humanidad.

La cinta fue estrenada en abril pasado y solo en España recaudó unos $ 20 millones. Su rotundo éxito hizo que la Academia de Cine española la seleccione para representar al país ibérico en la lucha por los premios Óscar en la categoría a mejor película de habla no inglesa.

“Si dijera que no hay posibilidad (de quedar entre los nominados), mis ‘campeones’ se me echarían al cuello, porque ellos son la demostración de que soñar no solo es gratis, sino que es fundamental”, indicó el director español ante una posible nominación al Óscar.

Pese a la buena recepción que tuvo en su país, Fesser cree que todavía tienen que recorrer un camino muy largo para lograr la integración total de las personas con discapacidad intelectual.

Campeones ha sido exportada con éxito a EE.UU., Francia o Canadá, y hoy llega a los cines de Ecuador. “Es una comedia que no basa su humor en chiste locales (españoles), sino en la mirada de optimismo de sus personajes. Eso está siendo muy fácil de exportar”, dijo el director sobre su proyección en otros países. (E)