Carlos Mata: El mejor tributo que puedes hacer es mostrarte como un ser humano

Más allá de los premios que un artista pueda obtener a lo largo de su vida profesional, para el actor y cantante Carlos Mata lo más importante es el cariño de sus seguidores. “Yo creo que el mejor tributo que tú le puedes hacer al público es mostrarte como un ser humano, no solo como artista, sino mostrarte como ser humano porque es un gesto de respeto”, señaló a este Diario el venezolano que llegó al país para ofrecer un concierto, este viernes, en el Teatro Sánchez Aguilar.

El intérprete de temas como Déjame intentar, ¿Qué por qué te quiero?, Dónde está ese amor, Te estoy amando tanto prometió para este espectáculo que también contará con la actuación del guayaquileño Danilo Rosero, toda una experiencia diferente, “no preparada” para agradecer a quienes lo han seguido por generaciones.

Mata mencionó que en el show incluirá una canción de su disco Mírame a los ojos (1994). “Me dijeron: ‘esta canción ha sonado mucho, por ti y por otro cantante (el mexicano Gustavo Lara) y nadie sabe quién la hizo’. Y resulta que la original la grabé yo. Es Aliento con aliento y resulta que está en el repertorio, pero vamos a darle porque yo nunca la he cantado en vivo y resulta que aquí es el único país en el que ha sonado y de hecho más en Guayaquil... no tengo las partituras, la sacaremos de oído”.

La idea –dice– es pasarla bien. “Yo nunca traigo una cosa estricta”, añade el que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Cristal, La dama de rosa, Señora.

El artista, quien en 2015 fue galardonado en los Miami Life Awards en la categoría actor principal por su participación en la pieza teatral El método Grönholm, dice que no cree “en la fama efímera”, pero que de alguna manera trata de usarla para el bien. “Tengo compañeros artistas que han hecho cosas maravillosas sin bombos ni platillos, pero dentro del mundo artístico hay gente tremendamente sensible que se la juega, tanto es así que yo he recibido muchísimas amenazas para mí y para mi familia porque me la he jugado por la libertad de Venezuela, así como por los bombardeos en Alepo... Hay cosas en donde tú no puedes pasar por la vida sin mojarte, o sea, tienes que tomar partido, no político, sino de principios”. (E)