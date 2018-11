Hollywood rinde honores al maestro del cómic Stan Lee

Nueva York -

Celebridades del cine reaccionaron este lunes ante la muerte del autor de cómics estadounidense Stan Lee, creador de personajes clásicos como Spider-Man, Hulk, X-Men y Black Panther.

- Hugh Jackman, quien encarnó a Wolverine, un personaje de los X-Men: "Perdimos a un genio creativo. Stan Lee fue una fuerza pionera en el universo de los superhéroes. Estoy orgulloso de haber recibido una pequeña parte de su legado... Y de haber ayudado a darle vida a uno de sus personajes".

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz

- Chris Evans, quien personificó al personajes del Capitán América y actuó en varias películas de Marvel: "Nunca habrá otro Stan Lee. Durante décadas, ha ofrecido a los jóvenes y a los mayores aventuras, escapatorias, consuelo, confianza, inspiración, fortaleza, amistad y alegría. Él transpiraba amor y amabilidad y dejará una huella indeleble en muchas, muchas, muchas vidas. ¡Excelsior!", dijo parafraseando a Lee.

Mark Hamill, conocido por su interpretación de Luke Skywalker en la saga "Star Wars": "Su contribución a la cultura pop ha sido revolucionaria y aún no se puede percibir (completamente). Era todo lo que podía esperar que fuera, y más. Amaba a ese hombre y siempre lo extrañaré. Se dice que uno nunca debe encontrarse con los ídolos de la juventud. Es falso".

His contribution to Pop Culture was revolutionary & cannot be overstated. He was everything you hoped he would be & MORE. I loved this man & will never stop missing him. They say you should never meet a childhood idol. They are wrong. #RIPStanTheMan pic.twitter.com/6OKH07ahJg

— Mark Hamill (@HamillHimself) 12 de noviembre de 2018