Camila Cabello insta a sus fanáticos en Estados Unidos a votar

De las seis nominaciones, cuatro fueron para Camila Cabello, de 21 años, convirtiendo así a la cantante cubano-estadounidense como la gran ganadora de los MTV EMA 2018.

Cabello superó a Grande, Drake, Dua Lipa y Post Malone como mejor artista, mientras que su sensual éxito Havana se llevó los trofeos a la mejor canción y el mejor video. También se alzó con el premio a la mejor artista estadounidense.

La cantante, quien ya brilló en agosto en los Premios MTV Video Music, instó a sus seguidores en Estados Unidos a votar en las elecciones mientras caminaba por la alfombra roja, en Bilbao, ciudad española en donde el domingo fue la gala.

“Siento que el mensaje para mí siempre ha sido haz lo que te hace feliz, incluso si da miedo, vale la pena correr el riesgo porque tu felicidad es tu responsabilidad. Ese ha sido siempre mi mensaje y lo comento mucho, pero creo que es un buen mensaje. Y sí, muy importante, ¡vayan a votar!”, dijo.

Janet Jackson usó su discurso de aceptación de un premio a la trayectoria para pronunciarse sobre los derechos de la mujer. Ella fue honrada con el Premio Ícono Global por su carrera de cuatro décadas.

En su edición 25, los MTV EMA, antes conocidos como los MTV Europe Music Awards, estuvieron cargados de números musicales coloridos y de referencias al vínculo de Bilbao con el mundo de las artes, en gran parte gracias al Museo Guggenheim en la ciudad.

La anfitriona Hailee Steinfeld abrió el show con un sketch de video que la mostraba asaltando una galería de arte para “robar” uno de los trofeos de MTV, antes de aparecer en el escenario en un diminuto vestido plateado.

Luego de que Nicki Minaj y Little Mix calentaran los motores con su actuación, el cantante de Panic! At The Disco hizo una entrada digna de película de acción: Brendon Urie apareció primero en un video descendiendo por la fachada del Bilbao Exhibition Centre y entonces bajó desde el techo del teatro cantando las primeras notas de High Hopes.

Minaj ganó mejor artista de hip hop y mejor look. 5 Seconds of Summer, mejor artista de rock; Marshmello, mejor artista electrónico, y Cardi B, mejor artista nuevo. Shawn Mendes fue reconocido por sus presentaciones en vivo, y la cantautora británica Dua Lipa como mejor artista pop. Los MTV EMA se realizan en una ciudad europea diferente cada año. Los ganadores son seleccionados por fans alrededor del continente. (E)