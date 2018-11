Ricky Martin llenó de ‘adrenalina’ a sus fans en Cuenca

Cuenca -

Llovió y el público se mantuvo. La noche estuvo fría y sin embargo se mantuvieron en sus localidades. Anoche, los espectadores que asistieron al concierto de Ricky Martin demostraron una vez más el cariño y respaldo a la carrera del artista puertorriqueño que se presentó en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en Cuenca.

Aunque las localidades no estuvieron a reventar, los fans que se dieron cita en el recinto acudieron de todas partes. Desde Guayaquil, Quito, Machala y Esmeraldas llegaron varios viajeros que se mezclaron en una gran masa con otros seguidores de Venezuela, Colombia y hasta de Puerto Rico.

El arcoiris que se vio en el cielo de Cuenca por la tarde, se recreó entre el público con los coloridos impermeables que utilizaron para evitar mojarse por completo hasta que los artistas aparecieran en escena.

Antes de que el artista de 46 años apareciera en el escenario, la dominicana Natti Natasha salió a tarima alrededor de las 20:30. Tonta, Buena vida, Dura, Quien sabe, Sin pijama y Justicia, tema que interpreta a dúo con Silvestre Dangond, fueron los sencillos con los que puso a bailar a los asistentes. Durante su actuación, las dos pantallas gigantes a su costado proyectaron su nombre, artefactos que pudieron haberla enfocado en escena para que las localidades más lejanas pudieran verla con mayor claridad.

El escenario de dos niveles, con dos pantallas gigantes laterales y ocho centrales en la tarima, se encendieron pasadas las 21:00. María, Shake your bon-bon y Adrenalina dieron inicio al show. Salió con chaqueta y pantalón negro para sus fans. En cada interpretación de la noche, Martin cambió su vestuario en más de cinco ocasiones.

“Esta noche Ecuador y Puerto Rico serán uno solo. Hace tiempo que no venía y juro que voy a dejar mi alma en el escenario para que no me olviden”, dijo el artista vestido con una bata dorada satinada.

Asignatura pendiente, Disparo al corazón, Fuego de noche, Tu recuerdo, Nieve de día pusieron la nota romántica de la jornada. Martin incluyó temas de sus diferentes épocas musicales.

Vente Pa’ ca, canción a dúo con Maluma; y La Bomba, devolvieron el ambiente festivo. Martin no mostró cansancio, subió las escaleras de su escenario, lo recorrió en toda su extensión, siguió los pasos de sus bailarines y meneó su cuerpo al punto de poner a gritar a sus fans.

Se despidió en más de dos ocasiones, con La mordidita como uno de sus últimos temas, pero regresó para complacer a sus seguidores, en un espectáculo en el que Martin fue el mejor anfitrión. (E)