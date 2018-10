Con un show de Miguel Bosé concluye festival de cine La Orquídea

Desde la semana pasada Cuenca es sede de una de las citas fílmicas más importante del país. Con invitados como el director estadounidense Francis Ford Coppola, los actores mexicanos Damián Alcázar y Darío Yazbek, la actriz peruana Stephanie Cayo, el director argentino Sebastián Leilo o los cantantes Fonseca y Aleks Syntek, la ciudad morlaca ha sido el centro de las miradas.

Hoy concluye el Festival Internacional de Cine La Orquídea con diversas proyecciones de películas para todos los gustos, además la gala de clausura y premiación, a las 19:00, en el Coliseo Mayor, y la actuación del español Miguel Bosé.

Desde las 14:00 el público puede acercarse hasta el Teatro Carlos Cueva Tamariz para disfrutar de cintas como la colombo argentina Matar a Jesús, de Laura Mora. A las 16:30 se prevé proyectar El Pepe, una vida suprema, de Emir Kusturica. A las 18:45 se verá Woman at War, de Benedikt Erlingsson; y a las 21:40, The seen and unseen, de Kamila Andini.

A las 17:00 en el Teatro Sucre se proyecta la cinta francesa Sextape, de Antoine Desrosières; a las 19:00 Wild boys, de Bertrand Mandico; y a las 21:30 Tempestad, de la mexicana Tatiana Huezo. En el Teatro Pumapungo, a las 15:00, se presentará el documental ecuatoriana Sacachún, el retorno de San Biritute, de Gabriel Páez Hernández. A las 19:30 habrá exposición de cortos internacionales. En la Casa de la Cultura habrá funciones desde las 15:30. (I)