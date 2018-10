Andrés Cepeda se reúne con sus amigos en Ecuador

Un formato que ha hecho en Colombia y en escenarios de otros países el cantante Andrés Cepeda trae ahora para tres ciudades en Ecuador.

Guayaquil, Quito y Cuenca serán testigos del espectáculo ‘Andrés Cepeda y sus amigos’. Se reúne con Fanny Lu (Colombia, Sergio Sacoto (Ecuador) y Tommy Torres (Puerto Rico).

“Nos pareció una linda idea con mis amigos de Top Shows hacer este formato para Ecuador, con gente que yo quiero, respeto musicalmente, que me han acompañado en el escenario... Es un formato muy bonito y muy divertido para el público, para nosotros hacerlo es un gusto...”, comenta Cepeda.

El intérprete de Besos usados explica que sus invitados interpretarán sus grandes éxitos, además tendrán oportunidad de hacer duetos. Con Fanny Lu hace poco estrenó Amor verdadero, mientras que Torres participó en la producción de Desesperado, tema que también han cantado a dúo. “Siempre estas reuniones sirven para que susciten proyectos de colaboración”, apunta.

Asimismo resalta que no descarta la posibilidad de volver a trabajar con artistas ecuatorianos, ha interpretado con Juan Fernando Velasco.

Magia es uno de los temas más recientes del artista, lo interpreta junto con su compatriota Sebastián Yatra. “Estamos muy felices, la canción ha gustado mucho a los fans. Muchísima gente la ha compartido... Ha sido muy lindo este experimento que hicimos con Sebastián de reunir nuestros sonidos”, afirma.

A Yatra lo conoció –según Cepeda– cuando estuvieron como coach en el programa La Voz Kids, de Caracol Televisión.

Como “un camino muy lindo” define sus 28 años de trayectoria, pero considera que le falta mucho camino por recorrer. “Hay muchos proyectos que todavía están en la cabeza... Muchas canciones por escribir y músicos con quien trabajar también”, sostiene.

Sobre realizar colaboraciones, el colombiano señala que “son bonitas” porque reúnen diversos musicales. “Hacen que el público se encuentre con mezclas. Es como mezclar sabores, a veces salen muy lindas, cosas exitosas al mezclar los universos de dos artistas diferentes...”, señala.

Como un segundo hogar considera a Ecuador. “Ha sido un país que me ha recibido desde el principio de mi carrera, yo tengo mucho cariño al público ecuatoriano, desde mis inicios como solista me recibieron con discos como El carpintero, Sé morir, y para mí eso es algo que significa mucho (...)”, dice.

Lamenta no tener tiempo para hacer turismo en territorio ecuatoriano. “Lo que es hacer turismo profundo en Ecuador me lo he perdido, sé que hay unos escenarios hermosísimos para visitar, sé que hay playas hermosas, conozco más o menos las montañas, pero tengo que dedicar mi tiempo y poder ir un día a visitar el país...”, explica.

Cepeda también dedica parte de su tiempo al emprendimiento, tiene una colección de lentes oftálmicos y de sol ACapella, un proyecto desarrollado en sociedad con la Óptica Colombiana, desde hace cinco años aproximadamente, de acuerdo con el artista.

El show ‘Andrés Cepeda y sus amigos’ se realizará en Guayaquil, en el coliseo Voltaire Paladines Polo, mañana, a las 20:00; el viernes 19 estará en Quito, en el Teatro Ágora Casa de la Cultura, a la misma hora; y el sábado 20, en Cuenca, en el coliseo Jefferson Pérez Quezada, a las 21:00. (E)

Concierto

Entradas

Puntos de venta

Quito: Musicalísimo CCI, Bosque, Paseo San Francisco Quórum Quito y almacenes Rickie. Guayaquil: Isla San Marino, Riocentro Ceibos y Musicalísimo Mall del Sol. Cuenca: Mall del Río. Vía online a través de www.ticketshow.com.ec.