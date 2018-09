Sylvester Stalone se esmera en el gimnasio para Rambo 5

Madrid -

A sus 72 años, el incansable Sylvester Stallone no pierde facultades. Sin pensárselo dos veces, el veterano actor ha vuelto a esmerarse en el gimnasio para regresar a la saga de Rambo, en esta ocasión para protagonizar su quinta entrega. Y, a la vista del video que ha compartido en sus redes sociales, Sylvester está más en forma que muchas y muchos con unas cuantas primaveras menos.

En el clip publicado en Instagram, Stallone aparece haciendo press de banca superior en máquina al ritmo de 'Welcome to the Jungle' de Guns N' Roses. Se nota que el actor hace su mejor esfuerzo para levantar todo ese peso.

Rambo 5 es una realidad aunque en varias ocasiones se dudó de su llegada, y en cierto modo no ha sido hasta mayo de este año cuando se tomó en serio la posibilidad. Y como no podía ser de otra manera, Stallone, como gran aficionado a las redes sociales, ha aprovechó hace tan solo unos días para subir una imagen de Rambo en la selva para recordarle a sus seguidores que "nada ha terminado". (E)