‘Miento’, el tema debut de cantante de la Amazonía

Miento se titula el tema debut del cantante Christopher Tenesaca, cuyo nombre artístico es CT Bossy, oriundo del cantón Limón Indanza, de la provincia de Morona Santiago.

La música en un inicio fue un hobby, pero con el paso del tiempo se transformó en una carrera musical. “Yo venía haciendo música rap en el colegio, pero era mi hobby nada más; ahora en el 2018 decidí trabajar y entrar en el género de manera profesional y debuto con este sencillo titulado Miento”, explica el artista, de 24 años.

La letra del tema es de su autoría. Narra la historia de un joven que tiene a su novia, los padres de ambos no permiten esa relación. “Como no pueden verse, él tiene que mentir a su familia diciendo que no va a ver a la chica, sino que va a ver a otra para que le dejen salir (...). El tema cuenta eso, que él tiene que mentir para ver a su verdadero amor”, contó.

Sobre este paso en la música, el cantante señala que viene con la “convicción” de hacerse su espacio en este campo. “Creo que cuando uno tiene la confianza en sí mismo por lo que hace, por lo que trabaja, uno se ve con las posibilidades de que puede triunfar en el mercado musical; yo lo veo difícil, pero no imposible de llegar a una posición alta y representar al país internacionalmente (...)”, dijo. (E)