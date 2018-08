Jandino, el artista ecuatoriano que actúa en Disney Channel

En la tercera temporada de la serie Soy Luna, de Disney Channel, su personaje Erick le abrió las puertas del mundo. Estaba actuando, cantando y bailando en Argentina, en una producción que se ha emitido en más de 100 países.

Radicado en Buenos Aires desde hace dos años, el sueño de Jandino (su nombre artístico) comenzó desde su niñez, cuando vivía cerca del malecón de Salinas, en la provincia de Santa Elena.

Desde pequeño, el menor de tres hermanos buscó que sus sueños no fueran solo una fantasía infantil. Participó en realities como Pequeños brillantes, Ecuador tiene talento, Peque talentos, en varias obras teatrales. Estaba labrando su camino artístico, uno que forma parte del ADN de su familia. Su padre, Carlos Chiluiza, es cantante; su hermana Cristina (Cris Chill) es una compositora que acaba de ganar un disco platino en España. Y él, con 21 años se alista para su segunda producción con Disney Channel para Latinoamérica.

Luego de su actuación en el concierto del domingo, en Guayaquil, con Soy Luna en vivo, José Andrés Chiluiza (su nombre real) se alista para el estreno de Bia, la serie que se verá desde 2019 y que sigue las historias de un grupo de jóvenes creadores de contenido online.

Antes de volver a Argentina, país que siente como su segundo hogar por el cariño que ha recibido y el apoyo a su crecimiento profesional, Jandino compartió con EL UNIVERSO sus anécdotas desde que migró de Salinas hasta convertirse en un chico Disney.

“Yo me fui a Argentina con un sueño como todos, me fui en noviembre y tenía un mes. Fui a conocer el país y a ver si quedaba así sea de poste de luz de un teatro, pero las cosas se dieron para que pueda entrar a través de personas muy importantes de allá”, cuenta.

En Disney se ha capacitado como artista. Para Bia, ya lleva dos meses en un taller de canto y actuación y por Soy Luna se formó de igual forma. “Todos los que entran los forman, porque de esta manera Disney sabe como moldearlos, es como una escuela, es un aprendizaje increíble, de gente profesional que ha trabajado con Floricienta, Chiquititas, Violetta”, señala. En medio de sus grabaciones, su faceta de compositor no la abandona. Jandino ha trabajado para artistas como Lionel Ferro (youtuber argentino), dúo MYA, con Agustín Bernasconi y Max Espíndola (Amor prohibido).

“Yo creo que lo importante es tratar de llegar a otros países, a otras fronteras y demostrar que sí se puede y que de alguna manera tenemos mucho que dar. Aquí hay mucho talento”, sostiene.

He tenido la bendición que puedo dedicarme a esto, trabajar de esto, vivir de esto y que a mis 21 años me estén pasando todo este tipo de cosas, creo que es algo que me deja sin palabras y me pone contento que puedo representar a mi país de la mejor manera.

Jandino, artista ecuatoriano