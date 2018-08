Izan Llunas: Aún no he conocido a Luis Miguel

Es inevitable que lo llamen Micky. Así suelen decirle algunos fans que luego de su participación en la serie sobre la vida y carrera de Luis Miguel, de Netflix, han conocido a Izan Llunas, un nuevo rostro en el mundo del espectáculo.

Su talento le abrió camino desde que participó en el programa de competencia La voz kids en España y a raíz de su debut como actor en la producción dramática, vive su sueño como cantante. En medio de una gira por varios escenarios en Costa Rica, Guatemala, Chile y Paraguay, Izan conversa con EL UNIVERSO desde México, país que le abrió las puertas a su carrera, para continuar el legado musical de su familia, como lo hicieran su abuelo Dyango y su padre, Marcos Llunas, ambos cantantes.

A un mes de cumplir 14 años y a una semana de visitar por primera vez Ecuador, para presentarse en un tributo a Luis Miguel, en Guayaquil, el próximo 30 de agosto, Izan comparte sus vivencias en esta etapa de su vida como artista y figura mediática.

Su nombre ya no es desconocido para el público, ¿esperaban este éxito con la serie?

La verdad es que no pensaba que iba a ser tan grande, sí pensaba que en algún punto iba a haber algo de fama, pero no pensábamos que iba a ser tan grande y la verdad es que estamos todos muy contentos.

La serie fue su debut en la actuación, ¿cómo se preparó para el papel?

Me pusieron una profesora de coach mexicana, la producción, y a través de ahí leíamos los diálogos y ella me decía (tuvo que aprender a manejar el acento mexicano para la serie y tuvo otra maestra para los diálogos en italiano).

Y después de esta experiencia, ¿volvería a actuar o solo quiere dedicarse al canto?

La verdad es que me ha encantado porque me han tratado muy bien y la verdad es que aprendí mucho. Por ahora me voy a dedicar al canto, porque soy cantante y quiero serlo, pero si me proponen hacer algo, estaría dispuesto.

Ahora está en México por shows, ¿cómo ha sido reencontrarse con este país?

Estar en México siempre me ha encantado y también la gente, así que siempre me encanta venir aquí.

Está interpretando en sus actuaciones los temas de Luis Miguel, pero ¿qué tipo de género musical quiere cantar Izan?

En general cantaré pop y aún no he sacado mi sencillo ni mi disco, pero pronto vendrá. Yo creo que en más o menos dos meses.

Con la serie, el público se dividió entre los que estaban a favor y en contra de Luis Rey (padre de Luis Miguel), ¿es del team (equipo) Luisito Rey o del team Micky?

La verdad es que no soy de ningún team, pero respeto ambas partes.

¿Qué comentarios recibió de Luis Miguel después de su aparición en la serie?

No he conocido aún a Luis Miguel. Sí es verdad que nos invitó a su show que estaba dando en el Auditorio Nacional, tanto a mí como a la producción, y también le dijo a la producción que estaba muy contento con el trabajo que estaba haciendo. Así que todo muy bien.

Entre los viajes, fotos, shows y entrevistas, ¿cómo logra compartir Izan con su familia y seguir con su día a día?

Mi familia está conmigo, viaja conmigo y yo voy a la escuela como cualquier niño normal. Y, pues, lo único que hago es trabajar en mis días libres y en mis vacaciones.

¿Ha pensado grabar un disco con su padre y su abuelo o algún otro artista que admire?

Con mi abuelo y con mi papá, pues, estaría muy contento de hacer una canción o un disco, algo. Y con el cantante que también me gustaría hacer alguna canción sería Bruno Mars, The Weeknd o Drake.

En este primer show en Ecuador, ¿qué verá el público en el concierto?

En esta primera vez en el país cantaremos las canciones de la serie, del soundtrack que ya está en Spotify y eso va a hacer un showcase ahora que vayamos para allá.

Guayaquil

Cantará en el Teatro Centro de Arte con Andrés Rey, a las 20:30. Costos: $ 45, $ 65, $ 100 y $ 140.

Otras ciudades

El 31 de agosto, en Quito, en el hotel Best Western Casino Plaza. Y el 1 de septiembre estará en Santo Domingo.

De pequeño mi padre siempre decía que yo cantaba antes de hablar, pues ya a los 10 años le dije que quería ser cantante, ya para qué esperar más. Y heme aquí.”.

Izan Llunas,

cantante.

