Por su labor humanitaria fue condecorada la italiana Laura Pausini

Guayaquil -

“Por ser una activista social plenamente identificada” recibió la italiana Laura Pausini la condecoración Asamblea Nacional del Ecuador Dra. Matilde Hidalgo de Prócel al mérito cultural, según el asambleísta por Guayas Jonathan Parra.

“Quiero aclarar es que no se le da por ser cantante a una artista o a un actor, se le da porque ha contribuido o de qué manera contribuyó a la protección de los derechos de las personas en estado vulnerable en el mundo (...)”, explicó Parra, quien solicitó la condecoración, en enero de este año.

El legislador comentó que Laura Pausini no es solo la artista, sino mantiene en bajo perfil la labor social que realiza. “Muchas personas conocen solo a la artista famosa, a la italiana que ha vendido 80 millones de discos, que ha ganado un Grammy o por sus canciones en el Ecuador es conocida, sin embargo Laura Pausini tiene una faceta que ella mismo no lo publica mucho, no le gusta hacer público el tema humanitario y de labor social benéfica que realiza en el mundo”, dijo.

Con Parra, concordó la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, quien asistió a la entrega de la distinción el pasado lunes, en Guayaquil. La legisladora explicó que dentro de la Asamblea tienen en reglamento de expedición de acuerdos y concesión de condecoraciones de la Función Legislativa. “En el artículo 7 se establece quiénes pueden solicitar una condecoración y se lo puede hacer a través o por intermedio de un asambleísta o por organizaciones o instituciones representativas cantonales, provinciales o nacionales que obviamente fundamenten y ameriten esta concesión (...)”, indicó.

En ese contexto, reiteró que que se le entregó esta distinción “por su trayectoria de 25 años en todo lo que ha sido la labor humanitarias, su lucha por las mujeres y los niños”.

En el caso de ser condecorado un hombre la distinción se denomina Vicente Rocafuerte y en el caso de mujeres Matilde Hidalgo de Prócel. "A Laura le explicamos quién fue Matilde Hidalgo de Prócel y eso también la emocionó muchísimo, porque ella siempre se ha identificado con las causas de las mujeres que han tenido que luchar contra la adversidad, romper paradigmas y todo este tipo de cosas", comentó Bonilla, y acotó que además le explicaron que esta condecoración es la más alta que otorga la Asamblea Nacional del Ecuador.

Asimismo, la legisladora comentó que el artículo también señala que se otorga al mérito político, cultural, educativo, empresarial, económico, científico, investigativo, laboral, social y deportivo. "En el caso de Laura se le confirió al mérito cultural, porque consideramos que en el fondo esas actitudes de luchar por los seres humanos, por la igualdad y por la equidad, justamente parten de reconocer que lo que tiene cambiar es la cultura de la gente, por eso fue al mérito cultural, se reconoció en ella esta actividad, la esencia humanista que ella tiene y hace que sea inspiración para el resto de personas (...)", contó.

Con ella coincidió Parra, quien también agregó que "no hay una solemnidad que diga que tiene que ser ecuatoriano o que tiene que haber trabajado en el país para recibirlo, es como un estímulo, un ejemplo para todos", sostuvo.

"Estamos seguros que Laura Pausini llevará muy en alto esa condecoración que la ha otorgado la Asamblea Nacional", aseguró la legisladora.

Causas sociales en las que ha participado Laura Pausini

Tanto Parra como Bonilla destacaron varias causas en las que la italiana se ha involucrado, entre ellas: en 1996, la italiana fue parte de un grupo de artistas que se comprometieron con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para la protección de los niños del mundo. De acuerdo con Parra, la cantante escribió y produjo el tema El mundo que soñé y todos los ingresos que se generan por esa canción "han sido donados a la Unicef".

- En 1999 participó y organizó en el concierto Pavarotti y sus amigos, en apoyo a los niños de Guatemala y Kosovo.

- En el 2001 asistió al concierto benéfico, en Los Ángeles, por las víctimas en los atentados del 11 de septiembre. Lo recaudado fueron destinadas para las familias afectadas por el ataque terrorista.

- En Francia colaboró de manera activa en una campaña de concientización y protección a las mujeres contra el SIDA, la iniciativa de la princesa Estefanía de Mónaco.

- Parra mencionó que Kofi Annan, quien fue secretario de la Organización de las Naciones Unidas (1997-2006) en agradecimiento le entregó a la artista una carta de reconocimiento por su activa contribución a las causas de beneficencia de la ONU, "siempre estuvo vinculada en esto, fue embajadora", aseguró el legislador.

- En el 2004 fue parte de una campaña de beneficencia para la adopción a distancia, con la ONG, Nuestros pequeños hermanos (NTH Italia).

- También participó en la campaña de Amnistía Internacional contra la violencia contra las mujeres. "Ella ha sido declarada férrea defensora de los derechos de las mujeres (...)". Además fue embajadora de una campaña que buscaba hacer conciencia a la ciudadanía en el mundo sobre la importancia de la audición y los problemas que tienen las personas con la pérdida auditiva", afirmó Parra.

- En el 2009, la artista organizó un concierto benéfico, donde ella reunió a todas las cantantes femeninas famosas de Italia para recaudar fondos a favor de las víctimas del terremoto en Italia. Esos conciertos una cifra de un millón de euros, todo eso fue donado.

- En el 2010 se unió al proyecto Voces Unidas por Chile, cantó Gracias a la vida de Violeta Parra.

- En el 2012 organizó un concierto a favor de los damnificados del terremoto Finale Emilia, una zona cercana de donde la intérprete vive, en Italia.

- En el 2013 fue la única artista italiana llamada al concierto Sonido de cambio, que fue en Londres, organizado por Beyonce, para recoger fondos para mujeres en situaciones vulnerables.

- En el 2016 recibió en una gala mundial recibió el premio Global Gift Award, que se entrega en gala global del regalo, se lo entregaron por su constante apoyo y compromisos con causas solidarias.

- En julio de este año fue nombrada como embajadora de buena voluntad del Programa Mundial de Alimentos, con sede en Roma, que trabaja en más de 80 países, en donde alimentan a poblaciones afectadas por conflictos y desastres. (I)