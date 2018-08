Masie Williams (Arya Stark) reveló que se lleva algo muy especial para recordar 'Game of Thrones'

Madrid -

Maisie Williams, quien interpreta a Arya Stark en 'Game of Thrones', ha terminado oficialmente el rodaje de sus escenas de la octava y última temporada. Y aunque su tiempo dando vida al personaje ya ha llegado a su fin, la actriz se ha quedado con un objeto de Arya que es el recuerdo perfecto de su paso por la serie de HBO: su chaqueta.

Durante una aparición el miércoles en el programa The Radio1 Breakfast Show de BBC Radio 1, Williams reveló que el accesorio que decidió quedarse como recuerdo de 'Game of Thrones' ha sido la icónica chaqueta marrón de Arya. "Me la imagino como algo que veré y diré: 'Oh, yo estuve en esta serie una vez y esta era la chaqueta que llevaba'. Y mis nietos estarán en plan: 'Por favor, para ya'", bromeó la actriz.

La armadura marrón es un importante elemento para la familia Stark a lo largo de la ficción. Tanto Ned como Robb la usaron cuando estuvieron al frente de la casa y más tarde también la llevó Jon Snow después de abandonar la Guardia de la Noche y recuperar Invernalia de manos de los Bolton.

Arya comienza a usar dicho atuendo cuando regresa a Poniente, después de entrenar con los Hombres sin rostro, por lo que la chaqueta se convirtió en un símbolo de la recuperación de su identidad como miembro de los Stark.

'Game of Thrones' regresará con su octava y última temporada durante la primera mitad de 2019. (E)