Mean Girls, propuesta de micro teatro en inglés esta semana en Guayaquil

Mañana miércoles en el Estudio Albert Paulsen en Las Peñas se desarrollará una iniciativa cultural del Centro Ecuatoriano Norteamericano que busca fomentar espacios artísticos en la comunidad al tiempo de fusionar el idioma extranjero con el teatro.

The Scene es el primer proyecto de micro teatro en inglés, con actores ecuatorianos y extranjeros, que ofrece obras de manera gratuita para todo público en Guayaquil.

La tercera temporada está dedicada a las producciones cinematográficas más icónicas de la cultura norteamericana en los últimos tiempos. Entre ellas estarán: Mean girls, Legally Blonde, Pretty Woman, White Chicks, The Fight Club, The Devil´s Wear Prada.

Este miércoles 8 de agosto, que se repetirá el miércoles 15, se presentará la obra MEAN GIRLS, de la famosa película protagonizada por Lindsay Lohan y Tina Fey. Tiene dos funciones, una primera función a las 20:30 y su réplica a las 21:30. Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, micro teatro gratuito y un gran ambiente en un solo lugar. (E)

La obra

Obra: MEAN GIRLS

Directora: Alfonsina Solines

Productora: Paulina Castillo

Sinopsis: Cady llega a un colegio de Estados Unidos por primera vez, después de haber estudiado toda su vida en África. Ella tendrá que adaptarse a las reglas sociales de su nuevo colegio, donde Regina es la reina de las "chicas pesadas". Cady deberá decidir si se mantiene buena o se convierte en una de ellas.

Funciones: 8 y 15 de agosto

Hora: 20:30 y 21:30

Lugar: Estudio Paulsen - Barrio Las Peñas, en la calle Numa Pompilio Llona.