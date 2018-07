Karol Sevilla: ‘Soy Luna’ está para rato y aún no se termina

Su rostro aparece en todo tipo de artículos. Desde patines, vestimenta, útiles escolares hasta muñecas. Para los niños y jóvenes que crecieron viendo series de Disney Channel, Luna Valente, personaje protagonista de la producción Soy Luna, es el ídolo del momento. La mexicana Karol Sevilla, quien interpreta este papel desde hace tres años, se convirtió junto a su alter ego en una estrella internacional. La producción, que se emite en más de 120 países y se ha traducido a varios idiomas, recorre Latinoamérica con una nueva gira, que incluye Ecuador, el 26 de agosto en Guayaquil; y el 29 en Quito. Y antes de su segunda visita al país, la artista de 18 años comparte vía telefónica con este Diario, parte de su camino al éxito.

La serie se emite a nivel mundial y en diferentes idiomas, ¿imaginó que se lograría esta acogida?

No, en realidad nunca nos imaginamos esto. De verdad que fue muy loco, porque Disney venía de un éxito muy grande que fue Violetta y de repente entramos nosotros y para nosotros era un reto impresionante, muy grande. (...) Cuando se lanzó el primer capítulo a la gente le encantó muchísimo y yo creo que lo que más les gustó fue que era un proyecto bastante original porque cantamos, actuamos, bailamos y patinamos al mismo tiempo, pero es gracias a la gente es que es un éxito Soy Luna.

En México comenzó su carrera actoral, pero fue en Argentina donde alcanzó fama internacional. ¿Qué importancia tienen ambos países en su vida?

Los dos tienen un significado muy importante. México es el lugar donde yo nací, donde yo empecé y el lugar que me dio la oportunidad de darme cuenta de que amo el mundo del arte, de poder actuar, de poder hacer todo lo que hago. México fue parte de eso. Y Argentina fue el lugar que me abrió las puertas, el lugar que se convirtió en mi segunda casa, el lugar donde realmente mi vida cambió, tuvo un cambio drástico. Los dos tienen un lugar en mi corazón porque realmente los amo.

Además de actuar y cantar, ahora es escritora (el año pasado presentó el libro Soy Karol Sevilla). Siempre quiso compartir su vida en una publicación?

La verdad yo nunca me imaginaba que iba a llegar a hacerlo. Igual desde chiquita siempre dije que quería hacer un libro y que quería mostrar mi vida porque mucha gente piensa que la vida de los actores es fácil y llega todo rápido, y la verdad quería mostrar eso, un poco más de mi vida. Quería mostrar que los sueños son difíciles de alcanzar, pero si no te das por vencido puedes llegar a donde quieres. Me siento afortunada de contarles mi vida. En algunos lugares el libro se agotó. En una visita en México, había una chica que tenía su libro en la mano y la verdad se sintió tan bonito, que me acerqué a decirle: oye, ¿quieres que te lo firme?

¿Qué ha cambiado en Galletita (como le decían de cariño en Televisa) hasta convertirse en Soy Luna?

No, pues, sí cambio mucho. Inclusive en la empresa a la que todo el mundo le decía la galletita ahora Soy Luna, a veces los fans me dicen algunas cosas cursis como eres mi luna (ríe) y la verdad pues es muy lindo. Es un cambio muy grande en mi vida. Obviamente la galletita y todos los apodos que tengo se van a quedar siempre y me siento agradecida de que la gente me siga recordando tal cual me vio.

Al igual que otras actrices de Disney llega una etapa en la que quieren cambiar. ¿Tiene Soy Luna una fecha de caducidad o aún no?

Por ahora hay Soy Luna para rato, la verdad es que estoy muy contenta de que sea así, ahora estamos haciendo la gira de Latinoamérica, vamos a estar por muchísimos lugares, vamos a hacer el show. Entonces por ahora te puedo decir que Soy Luna está para rato y todavía no se termina y que los fans se preparen porque todavía hay mucho por ver.

Hay muchas jóvenes que se inspiran en ti. ¿Cómo llevas esa responsabilidad?

Siento que debo ser un ejemplo a seguir para los chicos, pero también es una responsabilidad muy grande el tener que serlo, en redes en televisión, en todo lado. Agradezco mucho, siempre trato de dar lo mejor posible de mí, pero también soy un humano y trato de estar mucho en contacto con las redes sociales. (E)