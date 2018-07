Nuevo y épico tráiler de ‘Bohemian Rhapsody’: La suerte sonríe a los valientes

Madrid -

Rami Malek (Mr. Robot) vuelve a brillar como Freddie Mercury, el legendario líder y vocalista de Queen, en el nuevo tráiler de Bohemian Rhapsody. Un filme que -con la música original de la banda- repasará los inicios de Queen centrándose en la icónica figura de su cantante y gran estrella.

Un épico adelanto de más de dos minutos y medio de duración plagado de himnos del grupo como 'Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You' o el futbolísticamente trillado 'We Are the Champions' que muestra cómo Mercury se cruzó con el resto de del grupo y tomó las riendas de Queen para que fuera algo nuevo y diferente.

Valentía y decisión para alcanzar la gloria musical... y la inmortalidad cuando la sombra del SIDA se cernía, demasiado pronto, sobre la alargada figura de Mercury.

El filme inicialmente dirigido por Bryan Singer, que fue sustituido en mitad del rodaje por Dexter Fletcher, llegará a los cines en noviembre.

Junto a Malek, completan elenco del filme dando vida a los componentes de la legendaria banda Queen Joseph Mazzello como John Deacon (bajo), Ben Hardy, que dará vida a Roger Taylor (batería) y Gwilym Lee, que encarnará a Brian May (guitarra). (E)