Teatro y música, en el plan de difusión de arte del CEN

Desarrollar nuevas audiencias y fomentar el consumo de artes escénicas en vivo es una meta que se replanteó desde el 2016 el Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN), a través de su Dirección Cultural y de Comunicaciones, que está a cargo de Consuelo Hidalgo Roca.

Desde entonces, a través de actividades vinculadas al arte como el teatro, con funciones de formato corto; o música, con presentaciones del CEN Jazz Ensemble –por mencionar algunas– la institución incrementó su plan de vinculación con la comunidad ecuatoriana.

De 62 actividades planificadas para el año, actualmente se desarrollan 162 jornadas que promueven la difusión de la cultura ecuatoriana y norteamericana.

“Es muy importante para nosotros incentivar este tipo de programación que trasciende fronteras, las cuales nos permiten ver el mundo a través de los ojos de otra persona y escucharlo a través de sus oídos”, señala Hidalgo, sobre el programa que ofrece la entidad.

The Scene

Ayer, el CEN inauguró su tercera temporada de microteatro en inglés, denominada The Scene, con el estreno de la obra Pretty Woman, inspirada en la película que interpretaron Richard Gere y Julia Roberts. Para su presentación en el Estudio Paulsen, escenario al que se trasladó la propuesta del CEN desde el año pasado, los protagonistas elegidos fueron Carolina Piechestein y Alberto Pablo, quien además de dirigir y actuar en la producción, es el director de los microteatros. Estas obras las produce junto a Paulina Castillo y cada una se mantendrá en escena por dos semanas.

Las funciones de las actividades que realiza el CEN son gratuitas, recalca Hidalgo.

“Las obras del año pasado fueron de autores contemporáneos. Con la presentación de I Love Lucy nos dimos cuenta del gancho que tenían estas producciones entre el público. Esta temporada se denomina Hollywood Hits y estará dedicada a producciones cinematográficas icónicas como Mean Girls, White Chicks, The Fight Club, Legally Blonde y The Devil’s Wear Prada”, indica Alberto Pablo.

Piechestein, quien protagonizó I Love Lucy y ahora Pretty Woman, asegura que “actuar en inglés es agregar a tu mochila de actor una nueva experiencia, te ayuda a conseguir otro tipo de trabajos, en otros países (...) para mí es una experiencia nueva y un reto. Definitivamente el teatro es para todos y no conoce límites”, agrega.

CEN Jazz Ensemble

Esta agrupación ecuatoriana que se formó en el 2012, con músicos profesionales, es también parte de este proyecto, expresa Hidalgo. Se han presentado en varios teatros y festivales y ofrecido conciertos en Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja y Galápagos.

Han grabado dos álbumes: The Beginning y Sixty Five and Four, este último contó con la participación de Daniel Sais, extecladista de Soda Stereo, en la masterización.

Música y vinculación

Hidalgo destaca que aunque el CEN ya tenía un convenio con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG), al ofrecer becas a sus músicos, con la llegada del director artístico Dante Santiago Anzolini se creó una alianza a los proyectos del maestro ítalo-argentino.

“El CEN financia los pasajes y estadía de los músicos que invita la OSG y ellos, además de los conciertos, dan clases maestras gratuitas para la comunidad”, dice Hidalgo.

El compositor estadounidense Philip Glass fue uno de los invitados, así como el violonchelista Dennis Parker, quien en sus clases en la ciudad realizó una audición a una joven, a quien recomendó para una beca en los Estados Unidos. (I)