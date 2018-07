Yellow Submarine, cinco décadas de navegación

El submarino amarillo de The Beatles retoma su navegación. El 17 de este mes se cumplen 50 años del estreno de la película The Beatles Yellow Submarine, que en esa época (1968) impactó al cine animado por la presentación surrealista, su trama psicodélica y su producción técnica.

Basada en la música (Yellow Submarine) del cuarteto de Liverpool el filme sigue siendo, sobre todo para sus fans, un “material extraordinario”. “Con ilustraciones que no parecen de 1968 sino del 2018. Me sigue sorprendiendo el uso del color, del guión (humor, ironía) y del mensaje del bien sobre el mal y de cómo la música puede enviar mensajes en una sociedad y en el mundo...”, indica Gina Jalón, conductora del programa El tour mágico de los Beatles, de radio City.

Con ella concuerdan Mario Márquez y Gabriela Espinoza, quienes son parte de The Beatles Fan Club Ecuador.

Márquez agrega que la selección de los temas fue excelente y adicionalmente las composiciones de George Martin fueron el toque perfecto para una gran banda sonora de la película. “Al ser un filme psicodélico, causó gran impacto en la juventud y encajaba completamente con el ambiente de la época”, añade.

Espinoza, por su parte, agrega que el filme Yellow Submarine fue una decisión acertada por parte de The Beatles. “Tuvo muy buenas críticas, a diferencia de Magical Mystery Tour. Y se considera una obra importante de la banda, por su toque vanguardista, surreal y psicodélico. En su época fue algo innovador y dio un giro a la animación moderna”, dice.

A propósito del aniversario 50, en Estados Unidos se reestrenó ayer el filme. También estaba previsto en Gran Bretaña e Irlanda, según el The New York Times, que además señala que los paisajes psicodélicos de la película se han restaurado en resolución digital 4k; la animación se limpió a mano, fotograma a fotograma, en lugar de a través de un software digital automatizado.

Además que el audio, que presenta canciones de The Beatles como A Day in the Life y Lucy in the Sky with Diamonds, fue remezclada en sonido estéreo 5.1 en Abbey Road Studios, donde los Beatles grabaron la mayor parte de su trabajo.

Mientras, la editorial Titan Comics, el 28 de agosto de este año lanzará el cómic The Beatles Yellow Submarine, trabajo que fue encomendado a Bill Morrison, confundador de Bongo Comics. La expectativa de Jalón, Espinoza y Márquez sobre la novela gráfica es alta.

“Creo que hay mucho interés de conocer hacia dónde va a encaminarse esa nueva historia”, dice Jalón.

Ringo Starr, exmiembro de The Beatles, se encuentra realizando una gira por Europa. Recientemente estuvo en España, a uno de esos espectáculos, en Madrid, asistió Espinoza en primera fila, el 28 de junio.

“Mi parte favorita del concierto fue cuando Ringo cantó un pedazo de la canción Give peace a chance, de John Lennon, y luego dijo: ‘Peace and love, it’s the only way’, amo su mensaje de paz siempre”, cuenta, y agrega que también interpretó Yellow Submarine y derrochó carisma en el escenario. (I)