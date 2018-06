Demandan a Ed Sheeran por supuestamente plagiar canción de Marvin Gaye

Nueva York -

El cantante y compositor inglés Ed Sheeran fue demandado este jueves por al menos 100 millones de dólares acusado de copiar largas partes del clásico de Marvin Gaye 'Let's Get It On' para su éxito de ventas 'Thinking Out Loud'.

La demanda fue presentada por una compañía propiedad de David Pullman, un especialista en banca de inversión que el 1997 coordinó la venta por 55 millones de dólares de 'Bowie Bonds' que convirtió a David Bowie en el primer músico en vender bonos respaldados por regalías de su catálogo musical.

De acuerdo a la demanda presentada en un tribunal federal en Manhattan, 'Thinking Out Loud' -que llegó al segundo lugar del Billboard Hot 100 en febrero del 2015- copia "melodía, ritmo, armonías, batería, línea de bajo, coro, tempo, sincopa y repetición" de 'Let's Get It On', número uno de los rankings en septiembre de 1973.

La demanda incluye también entre otros a Sony/ATV Music Publishing y el sello discográfico Atlantic.

Representantes de Sheeran y Atlantic no respondieron inmediatamente a los pedidos de comentarios. El portav oz de Sony/ATV Paul Williams declinó referirse al tema.

Esos acusados han negado alguna infracción en una demanda relacionada presentada por los herederos del fallecido productor Ed Townsend, coautor de 'Let's Get It On' junto a Gaye, muerto en 1984. La compañía de Pullman, Structured Asset Sales LLC, posee una tercera parte del legado de Townsend.

Sheeran, de 27 años, ha enfrentado demandas similares por otras canciones, entre ellas 'Photograph' y 'Shape of You'.

El 21 de marzo un tribunal federal de apelaciones ratificó una sentencia que obligó a Robin Thicke y Pharrell Williams a pagar 5,3 millones de dólares a la familia de Gaye por copiar partes de otra de sus canciones, 'Got to Give It Up', para el éxito del 2013 'Blurred Lines'. (E)