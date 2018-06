Paul McCartney hizo una conmovedora visita a Liverpool en el 'Carpool Karaoke' de James Corden

Londres -

Paul McCartney guio a James Corden en un recorrido mágico y misterioso por su natal Liverpool para un segmento de 'Carpool Karaoke' en 'The Late Late Show'.

La edición del jueves coronó una estancia de una semana en Londres con el ex-Beatle de 76 años acompañando al anfitrión del programa de tertulia de CBS en un paseo en auto.

Entre canciones, McCartney autografía el muro de Penny Lane y visita la casa de su infancia.

Corden luce evidentemente conmovido mientras McCartney cuenta cómo un sueño con su difunta madre llevó a la letra del clásico 'Let It Be'.

El par termina en un bar, donde Corden sirve como barman y exhorta a los clientes a usar la rocola. Cuando uno lo hace, una cortina cae y revela a McCartney en el escenario con una banda.

El músico cantó algunos de sus viejos éxitos e invitó a Corden a acompañarlo en el escenario para 'Hey Jude'. (E)