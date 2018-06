Rusia, escenario de cortes y barbas estilo mundialista

Rusia no es solamente el escenario del rey de los deportes, sino también en donde los futbolistas imponen sus tendencias en el look, algunos de los cuales serán emulados por sus fanáticos.

No perdieron, pero el empate no fue tan favorable para la selección de Brasil, ya que era el favorito a ganar frente a Suiza. La prensa del país carioca fue dura en las críticas del equipo de Neymar, quien para este Mundial llegó con un look diferente al acostumbrado.

Su cabello, esta vez, lucía más largo, tinturado de rubio y un peinado espagueti, como lo denominaron en varios portales, entre ellos, La Vanguardia.

Este corte de cabello de Neymar no pasó desapercibido, traspasó a las redes sociales y se transformó en memes.

Un look menos atrevido, pero con color mostraron Kendall Waston, de la selección de Costa Rica, y Yuto Nagatomo, de Corea del Sur.

Por su parte, el portugués Cristiano Ronaldo y el alemán Toni Kroos apostaron por cortes convencionales-tradicionales. Ronaldo dejó atrás el estilo que tenía en mayo, un pequeño moño.

En tanto que Aron Gunnarsson (Islandia), Pontus Jansson (Suecia) y Mile Jedinak (Australia) son algunos de los futbolistas que lucen barbas de diferente grosor, más llamativas que el corte de cabello. Varios jugadores de Túnez también se han mostrado como este grupo. (I)

Los peinaditos

Toni Kroos

Cristiano Ronaldo

Los barbudos

Mile Jedinak

Aron Gunnarsson

Pontus Jansson

Los tinturados

Yuto Nagatomo

Kendall Waston