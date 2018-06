Representantes de Ecuador en Cannes Lions

Cannes -

Eran cerca de las 20:00, cruzando el bulevar de la Croisette, a la altura del hotel Martínez, me encontré con los dos representantes de Ecuador para la competencia Young Lions en la categoría press. James Pérez y José Aguilar, ambos de la agencia Maruri Grey Quito.

Al mediodía habían recibido el brief que deben desarrollar. Como explican deben crear un aviso que logre “atraer a personas con discapacidades de desarrollo e intelectual para que apliquen a trabajos del área creativa”. Tienen esta noche para investigar y pensar. Mañana desde las 09:00 estarán sentados junto a cerca de un centenar de duplas de distintos países que competirán con el mismo objetivo.

En Pérez y Aguilar se ve que tienen hambre de trascender y darle un lugar protagónico al país en el mapa creativo. Esta fue la cuarta vez que participaban en la selección de Young Lions de Ecuador, organizada por diario EL UNIVERSO. Los dos primeros años perdieron, el 2017 lograron quedar finalistas y este finalmente ganaron su pase a Cannes Lions para representar al país.

Sienten que estar aquí es un sueño y una meta lograda para fortalecerse y crecer en su profesión. No se ven nerviosos, están con muchas ganas. Han trabajado juntos en tres agencias de publicidad, y estar aquí es una forma de consolidarse como dupla. Su objetivo, cuentan mientras caminamos por la todavía calurosa noche de Cannes, es sacar grandes ideas de las campañas que se hacen en el día a día.

Cuando se publique esta nota ya habremos sabido los resultados de la competencia, pero en su actitud y entusiasmo se ve que estar aquí ya es una forma de haber ganado que no tiene vuelta atrás. Mucho éxito para ellos.

Hoy martes, en el Lumiére Theatre se realizará la tercera ceremonia de premiación, entregando los Leones para las categorías brand experience & activation, creative eCommerce, industry craft, digital craft, entertainment Lions for music, media person of the year y young Lions print, donde esperamos ver a Pérez y Aguilar en el escenario. En las redes de Cannes Lions ec pueden ir enterándose en tiempo real de los finalistas, ganadores, experiencias y noticias de Cannes Lions 2018. Hasta mañana. (O)