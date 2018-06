Funka Fest: música, arte y gastronomía

Guayaquil vuelve a ser, por tercera ocasión, el punto de encuentro de artistas nacionales y extranjeros que hoy comparten con el público asistente al Funka Fest sus propuestas en música, teatro, artes visuales y gastronomía.

Esta cita multidisciplinaria organizada por Catalina Reyes y José Miguel Rohon, con el apoyo de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, presidida por Gloria Gallardo, tiene como eje temático la ‘memoria’, término que puede ser interpretado o relacionado con infinidad de nociones y que resulta aplicable a todas las disciplinas artísticas del festival.

Más de 900 postulaciones de artes visuales, escénicas y música recibieron este año los organizadores, procedentes de países como Dinamarca, Croacia, Estonia, Turquía, Alemania, Francia, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Venezuela, Uruguay, México, Panamá, Estados Unidos.

Además, se esperan entre 6.000 y 8.000 asistentes.

Músicos internacionales

En esta edición del Funka Fest, Café Tacvba, de México, y The Drums, de Estados Unidos, son los invitados internacionales para el escenario principal.

Los músicos mexicanos, con 29 años de trayectoria, tocarán por primera vez en Guayaquil. Actualmente, están de gira con Niu Güeis Tur, con el que promocionan su más reciente trabajo, Jei Beibi, con el que consiguieron un el Grammy Latino por Mejor Álbum de música alternativa, en el 2017.

Esta producción, con sonidos notoriamente mexicanos también incluye rasgos electrónicos, que muestran una etapa más madura de la banda.

La banda de indie-pop originaria de Brooklyn (Nueva York), en cambio, es muy conocida además por su participación en festival a nivel mundial. The Drums, Portamento, Encyclopedia y Abysmal Thoughts son sus cuatro discos.

Sonidos locales

Seis agrupaciones nacionales también se suben a la tarima central. Cadáver Exquisito, Da Pawn, Mugre Sur, Morfeo, Los Corrientes y Aire del Golfo se suman al cartel artístico, como representantes de Guayaquil y Quito. Las presentaciones de estos grupos comenzarán desde las 18:00.

Artes Escénicas

En mediano formato se presentarán dos obras: Guacho, con Pablo Zamorano (Chile); y El silencio de los árboles, de Mía Sidera Teatro (Ecuador).

Las producciones de teatro breve son cuatro, en esta edición. Un hombre muerto a puntapiés, de la agrupación La Cosa Cultural (Ecuador); Sonido blanco, de la agrupación Cuarto Vacío (Ecuador); Mucho Lote, de Mario Suárez (Ecuador), y El enemigo, de la agrupación Nuevos Canallas (Ecuador).

Artes visuales

Once artistas, diez de Ecuador y uno de Turquía, presentarán también sus obras en el Palacio de Cristal. Ellos son Gabriela Chérrez, Anthony Arrobo, Tayron Luna, Cristian Villavicencio, Roger Pincay, Dennys Navas, Colectivo Los Plásticos, Hamza Kirbas, Alvear, David Palaciosş y Gabriela Fabre.

El curador de esta tercera edición es Eduardo Carrera. Se recibieron un total de 220 aplicaciones de artistas de Brasil, Singapur, Alemania, Inglaterra, España, Argentina, Colombia, entre otros. El enfoque especulativo de la exposición está organizado en torno a dos temas: ‘La memoria natural y artificial’ y ‘Memoria, materialidad e imaginación artística’. El costo de la entrada es de 50 dólares. Se venden en la boletería del lugar.

$ 50 es el precio de la entrada con acceso a todo el festival. Hasta ayer estaban a $ 45, en la tercera llamada de venta.

Gastronomía con menú variado

Ocho chefs independientes tendrán un espacio en esta edición. Tai Suki Taiyaki tendrá “taiyakis”, un pastel japonés con masa de waffle en forma de pez con rellenos diversos. También estará Tippytea, con sus mezclas o “blends” especiales de té de hierbas y frutas orgánicas; Ville Crepes, con una oferta de crepes y waffles de sal y dulce. Emiley llega con alfajores artesanales de manjar, chocolate, nutella y nueces.

Otros expositores son La Pizzería, Munchies (costillas y alitas), The Nice Lab (helados hechos con nitrógeno) también tendrá su estand; Nalu Poké apuesta por la comida exótica hawaiana; Thai Me up, con platos tailandeses; Ginger’s preparará hamburguesas y hot-dogs y Tiki Fusions ofrecerá su mezcla de limón con café. (I)