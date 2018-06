Tahiz Panus, una vida en los reinados

El primer concurso de belleza que organizó lo hizo con apenas 15 años. Entonces, una adolescente Tahiz Panus dio forma a la primera edición del Reina del Carnaval de Guayaquil, sin planear que parte de su carrera profesional se vincularía a futuro con este medio.

“Yo ya organizaba, gestionaba, conseguía auspicios, me reunía con personas, siempre fui alta, de voz fuerte y entonces nunca se imaginaban que tenía 15 años y de hecho nunca mencionaba mi edad, porque yo quería trabajar y hacer mi propio dinero”, cuenta Panus, actual jefa de Acción Social y eventos especiales del Municipio de Guayaquil.

Desde entonces, la también periodista guayaquileña, ha dirigido certámenes como Reina de Guayaquil, Miss World Ecuador y Reina de Machala y recientemente ha adquirido la franquicia del Miss Supranational y Miss Intercontinental.

Estas dos últimas competencias las dirigirá su hermano Miguel Panus y para estos reinados se delegará a las finalistas que resulten de la elección del Miss World Ecuador, cuya gala final está prevista para el 23 de junio, en Guayaquil.

“El año pasado yo me reuní con María del Carmen de Aguayo (directora de la organización Miss Ecuador), para pedirle la autorización de usar el nombre Miss Mundo Ecuador, porque eso es un nombre del Miss Ecuador, pero seguimos llamándonos Miss World Ecuador, porque ya está posicionado y también le conté mi interés de tener otra franquicia porque las chicas lo piden”, explica Panus, sobre la adquisición de la franquicia Miss World, en el país.

Panus, quien también participó como candidata del Miss Ecuador en el 2006, afirma que su relación con De Aguayo siempre ha sido buena y no le molesta que digan que es su sucesora. “María del Carmen dice que ella a mí me formó, lo que para mí es un halago, porque ella es muy exigente y perfeccionista y quiere decir que estoy haciendo algo bien, porque si no no lo diría, pero no soy su sucesora, Miss Ecuador es María del Carmen y eso hay que respetarlo”, sostiene.

Panus, quien fue Estrella de Octubre en el 2003, afirma que su interés principal es encontrar jóvenes que se conviertan en reinas que lleguen a aportar y no a figurar en redes. “Hay lugares donde la necesidad es tan grande que toda ayuda suma, por eso el plan de labor social es tan importante para nosotros, que exista siempre una belleza con propósito”, dice. (I)

Más datos

Fechas de competencia

Reina de Guayaquil

Tahiz Panus cuenta que ya se seleccionó a las candidatas para este torneo. Son 20 jóvenes, que hasta el momento están elegidas y que se presentarán el 31 de julio. Se prevé la final para el 29 de septiembre.

Miss World Ecuador

El certamen comenzó hace una semana. En esta franquicia, Panus tiene como socio al productor Julián Pico.