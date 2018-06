Con estas cinco canciones se vive el Mundial de Rusia 2018

Con el Mundial de Rusia 2018, que esta mañana tenía previsto su espectáculo inaugural, artistas de distintos países también se unen a la fiebre futbolera y han producido canciones vinculadas a esta temática.

El puertorriqueño Nicky Jam, el estadounidense Will Smith y la cantante albano-kosovar Era Istrefi son los intérpretes de Live It Up, la canción oficial de esta cita mundialista y que tuvo al DJ Diplo como su productor. El video de este tema, que contó con locaciones en Budapest y Cartagena, ya registra en YouTube 19.261.829 visualizaciones desde su estreno, la semana anterior.

Positivo es la canción del colombiano J Balvin y del haitiano Michael Brun que se presentó en la gala de los Premios Billboard. En el video se muestran hinchas, bailes y banderas de los países que intervienen en el Mundial.

El cantante colombiano Carlos Vives se asoció con Pepsi para la campaña a propósito de la copa mundialista que promocionan con la canción Allá se juega, acá lo vives.

La marca Coca-Cola, en cambio, fichó en su equipo al colombiano Maluma y al estadounidense Jason Derulo para Colors, el himno de la compañía a propósito de la fiesta futbolística. Primero presentaron una versión en inglés con Derulo, en abril, y otra bilingüe con el intérprete de Felices los 4.

Otro dueto que aparece en la cancha mundialista lo conforman Sebastián Yatra y Gianlucca Viacchi con el sencillo Love. En el videoclip de esta producción aparecen futbolistas como James Rodríguez, Yerry Mina, Dani Alves, Falcao y Santiago Arias. (E)