Julio Jaramillo es el cantante ecuatoriano más escuchado en Spotify

La música ecuatoriana ha ganado espacio en las plataformas de reproducción vía streaming, como Spotify, YouTube o Deezer; tanto las bandas musicales como los cantantes nacionales constan en las listas de reproducción de miles de oyentes en Ecuador y otros países.

Esta vez, un ránking elaborado por EL UNIVERSO, a partir del número de oyentes que se registraron diariamente en Spotify, por grupo musical y por solistas, entre el 24 de mayo y el 11 de junio reveló quiénes son los artistas ecuatorianos más escuchados en esta plataforma digital, que es utilizada en 62 países y que cuenta con más de 157 millones de usuarios activos alrededor del mundo.

Grupos o bandas musicales

1. Tranzas, la popular agrupación que causó furor en los ochentas y noventas con su Pop – Rock, encabeza el top 20. Esta tenía 508.678 oyentes en Spotify hasta el 11 de junio del 2018.

El cuarteto conformado por Douglas Bastidas, Troi Alvarado, Alfonso Vélez y Alberto Vicuña cautivó a los adolescentes de aquella época con temas como “Parte de Tí”, “Dime si Recuerdas” y “Plástica” y aunque estos eran sus temas más populares, en Spotify los más escuchados actualmente son: “Un Nuevo Amor”, “Morí” y “Dile”, los cuales suenan más en México, Chile y Perú, aparte del territorio ecuatoriano.

La banda se separó en el 2007 luego de 22 años de trayectoria artística. Para despedirse de los escenarios compusieron el tema “Se van”.

2. Tres dedos. Dúo Guayaquileño de Pop Urbano Moderno, conformado por John Taleb y Juanse Piana, debutó con el tema “Frente a Frente” a inicios del 2018 y ya tienen 134.789 oyentes distribuidos entre Chile, México, Argentina, España, Ecuador y Perú. También son bastante escuchados los temas de “A Mi Lado” y “Cuenta la historia”.

3. Rocko y Blasty. Terceros en la lista y representando al género Rap y Reggaetón este dúo guayaquileño que empezó a sonar en el 2009, actualmente cuenta con 49.606 oyentes en Perú, Chile y Ecuador, entre sus canciones más escuchadas se encuentran “Besitos de colores”, “El intruso” y “Actor de telenovela”.

Le siguen otros grupos ecuatorianos como la banda de Pop- Rock quiteña de los noventa Verde 70, con 37.613 oyentes; y la agrupación quiteña de Indie Rock formada en el 2012, La Máquina Camaleón con 36.786.

A continuación el Top 20 completo de las bandas y grupos musicales ecuatorianos más escuchados en Spotify.

Cantantes

Al igual que las bandas y los grupos musicales, los cantantes o cantautores ecuatorianos también tienen el Top 20 los más escuchados. EL UNIVERSO revisó el número de oyentes registrados diariamente en Spotify entre del 24 de mayo y el 11 de junio y estos fueron los resultados:

1. Julio Jaramillo. El ruiseñor de América figura como el número uno de este ránking con 278.048 oyentes en México, Colombia, Lima, Chile y Ecuador. A pesar de que su voz se apagó hace ya 40 años, mucho antes de que existiera Spotify, sus canciones siguen vigentes en la memoria colectiva e inclusive ha logrado un espacio es las nuevas generaciones a las que 'Julio' ni siquiera se imaginó que su música llegaría. Todo gracias a la extensa trayectoria artística que lo consagró como el máximo representante del pasillo y de la música ecuatoriana con más de 5.000 canciones y 350 discos. Entre sus temas más sonados están “Nuestro Juramento”, “Rondando tu esquina” y “Ódiame”.

2. Juan Fernando Velasco es el segundo con 102.477 en Colombia, Perú y Ecuador. Entre sus temas más escuchados están “Chao Lola”, “Dicen”, “Hoy Que No Estás”. El cantante quiteño de 46 años, quien debutó en 1999 con “Para que no me olvides” y también recibió un Emmy a mejor canción con el tema “Yo nací aquí” en el 2007, es otro de los artistas ecuatorianos que ha logrado un reconocimiento a nivel internacional con su estilo pop, balada romántica y que en el 2010 reavivó el pasillo ecuatoriano en su disco “Con toda el alma”, en el cual hizo una recopilación de los éxitos con varios artistas.

3. Mirella Cesa con 88.023 oyentes en México, Chile, Perú y Ecuador es la tercera en este ranking. La guayaquileña de 33 años tuvo una excelente participación en el Festival de Viña del Mar en febrero pasado y ganó la Gaviota de Plata por Mejor Intérprete Internacional, con su música Pop Andino. Sus éxitos más escuchados son: “A Besos”, “Respira” y “La Corriente”, éxito con el que conquistó al 'Monstruo de Viña del Mar'.

4. Leo Rojas. En cuarto puesto se encuentra este artista de 33 años, quien en el 2011 ganó la quinta edición de “Alemania Got Talent” con su dominio en el arte de tocar la flauta de pan y ha conseguido posicionar la música indígena a nivel internacional. Cuenta con 62.291 oyentes en México, Chile, Suecia, Noruega, Perú y Ecuador y entre sus temas más escuchados se encuentran “El Cóndor Pasa”, “Deir einsame Hirte” y “Der letzte Mohikaner”.

5. Segundo Rosero. En quinto lugar está el cantante identificado como uno de los gestores de un género popular denominado Rockola, con 63.378 oyentes en Perú, Ecuador, Chile y Colombia. Entre sus temas más sonados se encuentran “Vagabundo, borracho y loco”, “Nadie es eterno” y “Como voy a Olvidarte”.

A continuación el Top 20 completo de los cantantes ecuatorianos con mayor número de oyentes en Spotify del 24 de mayo al 11 de junio. (E)