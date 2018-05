¿Qué pasará con ‘Suits’ tras la salida de Meghan Markle?

Mike Ross (Patrick J. Adams) y Rachel Zane (Meghan Markle) se casaron en ‘Suits’, dejaron Nueva York y se fueron a vivir a Seattle. Esto significó la salida de escena de la pareja y el fin de la séptima temporada del exitoso drama legal.

En la vida real Adams decidió abandonar la producción para tomar un respiro, mientras que Markle ahora está casada con Enrique, el duque de Sussex, y -en teoría- no volverá a actuar nunca más.

Pero la producción -a decir de Aaron Korsh, creador de la serie- no solo gira en torno a Mike, Rachel o incluso Harvey Specter (Gabriel Macht), por lo que la partida de Markle y Adams ya había sido anticipada. La serie continuará su camino en una octava temporada e incluso tendrá un Spin-off titulado ‘Second City’, centrado en Jessica Pearson (Gina Torres), que se desarrollará en la ciudad de Chicago.

“(‘Suits’) tienes muchas escenas y muchas tramas de personas que no están focalizadas en Harvey y esto me parece algo bueno”, indicó Korsh, quien no descartó que el personaje de Adams pueda retornar, aunque solo de forma ocasional. “Cuando Patrick se fue, tuvimos una conversación y decidimos que ambos estamos predispuestos a que Mike vuelva”, agregó.

Sin embargo el apellido de Rachel seguirá sonando en la serie, pues el bufete de Robert Zane (Wendell Pierce) -su padre- se fusionará con la firma a cargo de Specter y Louis Litt (Rick Hoffman). Además Donna Paulsen (Sarah Rafferty) ganará mucha relevancia, y regresará Katrina Bennett (Amanda Schull).

La gran incorporación será la actriz Katherine Heigl (‘Grey's Anatomy’, ‘27 Bodas’), quien interpretará a una nueva socia llamada Samantha Wheeler.

‘Suits’ es producida por el canal USA Network. También se emite por Netflix. (E)