Mariah Carey revela que padece trastorno bipolar

Los Ángeles -

La cantante estadounidense Mariah Carey reveló este miércoles que padece trastorno bipolar, al contar a la revista People que fue diagnosticada en 2001 pero que desde hace poco estaba en tratamiento.

Carey dijo en una entrevista publicada en People que recibió el diagnóstico luego de ser hospitalizada tras un quiebre emocional y físico en 2001 cuando se estrenó su duramente criticada película "Glitter". Explicó que no quería aceptarlo y que recién buscó tratamiento hace poco.

"Vivía en la negación y el aislamiento, y con el temor constante de que alguien me expusiera", dijo Carey a la revista de celebridades.

"Era una carga muy dura de llevar y simplemente no podía hacerlo más. Busqué y recibí tratamiento, me rodeé de personas positivas y volví a hacer lo que amo: escribir canciones y hacer música", agregó.

Carey, una de las artistas más reconocidas del mundo con 200 millones de copias vendidas y hits como "We Belong Together", dijo que estaba tomando medicación para el trastorno bipolar tipo II, que se caracteriza por alteraciones menos severas del estado de ánimo entre la depresión y la hiperactividad.

"Durante mucho tiempo pensé que tenía un trastorno del sueño grave", agregó. "Pero no era insomnio normal y no me quedaba despierta contando ovejas. Estaba trabajando y trabajando y trabajando (...) Estaba irritable y temía constantemente decepcionar a alguien. Resultó ser que estaba experimentando una forma de manía", contó la cantante a la revista.

Carey atravesó una montaña rusa personal en los pocos años que incluyen su divorcio del comediante Nick Cannon, con quien tiene gemelos de 6 años, y un compromiso corto pero de alto perfil en 2016 con el empresario multimillonario australiano James Packer.

En la entrevista que será parte de la edición del viernes de la revista People, Carey dijo que actualmente está tomando medicamentos que "no me hacen sentir demasiado cansada" y que está trabajando en un nuevo álbum que lanzará este año. (E)