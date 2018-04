Dwayne 'La Roca' Johnson alentó a los hombres a hablar sobre la depresión

Los Ángeles -

El actor Dwayne "The Rock" Johnson, una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood, dijo el lunes que tuvo depresión luego de ver el intento de suicidio de su madre, y alentó a los hombres que padecen la enfermedad a hablar sobre sus problemas y buscar ayuda.

"La depresión nunca discrimina", escribió el actor de 45 años en Twitter, una red en la que tiene 12,7 millones de seguidores. "Me tomó mucho tiempo darme cuenta, pero la clave es no tener miedo de hablar. Especialmente nosotros los hombres, que tenemos una tendencia a guardarnos las cosas. No estás solo".

Johnson, que actualmente promueve la película de acción "Rampage" de Warner Bros, dijo en una entrevista al diario británico Express publicada el domingo que enfrentó a sus propios demonios luego de presenciar el intento de suicidio de su madre cuando era adolescente.

"Llegué a un punto en el que no quería hacer nada, ni ir a ninguna parte", dijo la estrella de la película "Fast & Furious". "Estaba llorando constantemente", agregó.

Got tons of responses to this. Thank you. We all go thru the sludge/shit and depression never discriminates. Took me a long time to realize it but the key is to not be afraid to open up. Especially us dudes have a tendency to keep it in. You’re not alone

https://t.co/ADHjYtGe3k

— Dwayne Johnson (@TheRock) April 2, 2018