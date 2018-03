Pam Dawber revela que Robin Williams le tocaba los pechos durante las grabaciones de 'Mork & Mindy'

La actriz estadounidense Pam Dawber reveló que el fallecido actor Robin Williams, su excompañero de reparto en la serie de los años 70 'Mork & Mindy', se exhibía delante de ella y la tocaba durante las grabaciones del programa.

La revelación la hizo durante una entrevista para el libro biográfico sobre el actor que se suicidó en el 2014 y titulado Robin, del periodista Dave Itzkoff. Esta publicación saldrá en mayo.

Según recoge People, Dawber -hoy de 66 años- contó al periodista que el actor la pellizcaba y le tocaba los pechos. "Me hizo las cosas más groseras, y nunca me ofendí. Quiero decir que se exhibió, me agarraba, me pellizcaba, me tocaba...Probablemente se lo hizo a mucha gente, pero a mí me divertía", dijo.

Pero la actriz justificaba que era difícil no enojarse con él porque había química con él durante el programa que se transmitió entre 1979 y 1983 y que fue visto también en Ecuador. "Era una persona muy amable, con un corazón gigantesco (...) realmente amaba a Robin y Robin realmente me amaba. Pudimos hacer clic desde el comienzo".

Y agregó: "De alguna manera él tenía esa magia. Cualquiera podría horrorizarse, pero de alguna manera él tenía esa cosita inocente, esos ojos brillantes. Te miraba, muy juguetón, como un cachorro de repente. Y luego me agarraba las tetas y se escapaba. De alguna manera podía salirse con la suya".

Lea también: Mujer dice que tenía 17 años cuando Steven Seagal la agredió sexualmente

Las declaraciones de la actriz coincidieron con la del productor de la serie, Howard Storm, quien fue entrevistado para el libro y recordó esos episodios. "Él podía estar diciendo su parte del guión y, de pronto, simplemente se daba vuelta y agarraba el trasero de Pam. O le agarraba un pecho. Y había que empezar la escena de nuevo. Robin era Robin, y pensaba que era divertido y que podía siempre salirse con la suya", dijo.

Dawber reconoció que lo que ocurría en las grabaciones del programa sería escandaloso hoy en día ante los casos de acoso sexual que han denunciado las actrices contra productores y actores de Hollywood, pero no lo ve así en el comportamiento de Williams. "Eran los 70 después de todo (...) me consideraba la hermana mayor que él nunca tuvo". (I)