Johan Mina, figura de Ecuador en el Sudamericano Sub-17, no ha firmado con Emelec

Johan Mina, figura del Sudamericano Sub-17 y que se despachó con un Hat-Trick en la remontada (3-2) de Ecuador ante Chile, aún no tiene vínculo contractual con el Club Sport Emelec; a pesar de que en los registros oficiales aparece como jugador federado por el equipo eléctrico.

Jair Mina, hermano mayor del actual goleador del certamen internacional, conversó con EL UNIVERSO acerca de la situación actual de su hermano, quien asegura que el deseo del joven futbolista es "jugar con Emelec".

"Johan hace más de un año no juega con Emelec. No hemos llegado a un acuerdo y por eso no se ha firmado nada", explicó.

No obstante, señala que el deseo del '10' de la Sub-17 y de toda su familia es verlo debutar con la casaca azul. "Él (Johan) y todos en mi familia queremos verlo en Emelec. Yo soy socio (del club) y lo sigo donde sea", concluyó. (D)