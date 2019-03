Los prestamistas han socorrido a Barcelona, dice José Francisco Cevallos

Es lunes 18, primer día laborable después de la Asamblea de Socios de Barcelona que no aprobó los informes de labores y económico de la actual administración. El presidente José Francisco Cevallos recibe a EL UNIVERSO en la suite presidencial en el Monumental. Acompañado del gerente Ernesto Serrano y de otros funcionarios defiende su gestión y las cifras que el sábado no convencieron a una mayoría de socios.

¿Qué destaca de su gestión que se termina este año?

La institucionalidad. Usted ve cómo se da la información al socio, que tiene todas las herramientas para conocer al detalle los movimientos económicos, garantizados con una auditoría. En lo deportivo, en el primer año logramos la estrella 15 batiendo récords: más victorias conseguidas, más goles anotados, la valla menos vencida. En el segundo año llegamos a la semifinal de la Copa Libertadores, algo que no se había conseguido desde 1992. Después, en el tercer año, quedamos segundos en la tabla acumulada, a 3 puntos de Liga, hemos peleado siempre las cosas importantes. Y este año hemos empezado bien. Este equipo está hecho para ser campeón.

Pero hay complicaciones financieras.

En nuestra gestión hemos pagado deudas, de FIFA solo nos queda un caso, el 99% lo hemos solucionado: los Costas, los Zárate, los Benito Floro y compañía. Aquí hemos tenido criterio futbolístico y los pantalones bien puestos. No hemos tomado decisiones desacertadas que originen juicios y grandes demandas.

¿Y por qué a pesar de esto el directorio se desgrana? 14 han renunciado.

Hay que preguntarles a ellos. Nosotros hemos tenido la apertura de discutir cualquier tema y nunca se ha aprobado nada que no sea en el directorio. Siempre hemos sido democráticos. Pero en los directorios debieron manifestar su incomodidad.

El vicepresidente Julio Díaz dice que las decisiones solo las toman usted y Juan Alfredo Cuentas, que es el vicepresidente financiero ¿qué dice al respecto?

Al final para eso me eligieron, para tomar decisiones y asumirlas. Aquí exponemos las cosas, las analizamos, pero debo tomar decisiones. Aquí por los errores culpan al presidente ¿y los aciertos?

También han dicho que a usted no le gustan las críticas ¿qué puede decir?

Yo fui futbolista y aguanté todas las críticas. Con estadio lleno me han puteado y me han alabado también, así que estoy acostumbrado a la expresión de la gente. Las críticas constructivas son buenas, y más aún si vienen de medios de comunicación serios para poder mejorar, lo que no me gusta, como a cualquiera, es la injusticia, las injurias. De lo positivo, los responsables son otros, pero de lo negativo, el presidente.

¿Qué pasó con la denuncia tras la auditoría al periodo anterior, de Antonio Noboa?

El resultado de esa auditoría nos sirvió para presentar una denuncia. Está en manos de la Fiscalía, que debe determinar si hay o no responsabilidad.

Pero arrastran esas deudas.

A nosotros nos mintieron, nos dijeron los señores Noboa que la deuda era de $ 12 millones, cuando era de $ 35 millones ($ 29 millones determinados en la auditoría y $ 6 millones de contingencias que aparecieron posteriormente). De eso se ha pagado $ 23 millones y de allí faltan $ 12 millones por pagar. Si las administración actual no hubiese tenido que pagar eso, tuviésemos un superávit de unos $ 6,5 millones.

¿Por qué Barcelona pide préstamos a personas naturales y no a bancos?

Es por la urgencia. Hemos estado sancionados a punto de no jugar, hemos tenido los casos de FIFA que si no pagas te quintan puntos o pierdes la categoría y hemos tenido que recurrir a préstamos de gente cercana, porque así nomás quién te va a prestar 50, 100, 200 mil dólares de un rato a otro para salir de las urgencias. Y las garantías de Barcelona en este momento no hay pues, por todos estos temas que perjudican la imagen institucional. Nosotros, el presidente, el vicepresidente financiero, hemos puesto la firma personal en créditos (para el club), arriesgando el patrimonio personal.

En la lista de prestamistas llama la atención Roberto Delgado Montaño, que con $ 754.000 es el mayor aportante ¿Quién es él?

Es por la suma total de varios préstamos que ha hecho él, no de un solo golpe. Nos prestaba cien (mil), le pagábamos, después necesitábamos y nos volvía a prestar, pero eso es la suma de tres años. En la lista hay otros nombres, el señor (Jorge) Jiménez, Rafael Verduga, pero en lugar de pensar que esto ha sido una ayuda, más bien lo tergiversan. ¿Quién te presta de un día para otro, y sin garantías? Mi sobrino ha puesto su tarjeta para viajes, a la mayoría de las personas de esa lista se les ha cancelado, a él todavía no.

¿Entonces satanizan la relación entre Delgado y Cuentas (administradores en una compañía) cuando esa cercanía es la que facilita los préstamos?

Es que un desconocido no le va a prestar plata. En toda esa lista hay gente cercana, hay ex directivos, hay amigos, familia. Mientras se haga las cosas bien, sin ser nosivos y sirvan para salir de urgencias, no hay nada de malo.

¿En qué condiciones se dieron esos préstamos?

De aquí en adelante responde el gerente, Ernesto Serrano: Las tasas y los plazos varían según la persona y el monto, pero se lo hace de manera legal a través de un contrato entre el que presta y Barcelona. Se fijan las formas de cancelación, se fija una tasa de oportunidad para la persona que presta porque tiene un riesgo prestar 100, 150 mil, pero por la confianza nos han prestado. No son préstamos de consumo nocivos como encontramos cuando llegamos. Cada contrato es diferente, hay tasas fijas, tasas anuales, hay tasas mayores a otras, hay personas que nos han prestado y no nos han cobrado intereses.

Hablemos del déficit acumulado. El pasivo (deudas e inversiones) con el que cerramos en el 2018 es de 29 millones. La deuda que hemos cancelado hasta ahora es de 23 millones. Nuestro presupuesto en cada año ha estado debidamente financiado, pero se ha desbalanceado cuando se han activado deudas de administraciones anteriores que no estaban registradas. Y según la auditoría, hay un riesgo de liquidez ¿cómo manejaron el tema a nivel de la LigaPro?

No es así, en el informe de auditoría, del 2015 al 2018, los índices de solvencia y de liquidez han mejorado, no como hemos querido, pero han mejorado. El tema es el capital de trabajo, sin embargo en el informe de auditoría está claramente establecido que Barcelona es una empresa en marcha. Tiene flujo de caja en el tema operativo, pero es mermado porque hay que pagar deudas anteriores.

¿No se están endeudando más que la administración anterior?

No, el informe de auditoría dice que somos una empresa en marcha, con mejores indicadores, estamos saliendo adelante. Hemos incrementado los activos, se han hecho inversiones como club y otras se han gestionado con auspiciantes.

En lo deportivo nos ha ido bien. En lo económico hemos pagado más de los $ 3 millones por año ofrecidos en campaña y hemos saldado el 99% de los casos FIFA"

José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona

18 millones es el presupuesto de ingresos que proyecta Barcelona para el 2019 ($ 9 millones por mercadeo), ya teniendo en cuenta la eliminación en Copa. (D)