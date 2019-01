Sebastián Pérez, fichaje de Barcelona SC que viene a ‘recuperarse’

¿Otra vez llega un futbolista a recuperarse en Barcelona? Para el 2019 los canarios han fichado al ecuatoriano Fidel Martínez, al colombiano Sebastián Pérez y al uruguayo Robert Herrera. No obstante, el primero viene de una inactividad de seis meses en Peñarol, y el segundo de casi una temporada sin jugar en Pachuca por una lesión.

Pero Guillermo Almada, técnico torero, justificó esas incorporaciones incluso antes de que fuera oficial la del cafetero: “En Barcelona debemos ser cuidadosos con el presupuesto. Ya contratamos a Herrera y a Martínez. Tenemos casi cerrado a Pérez, el colombiano que estaba en Boca (antes de ir a Pachuca), y queremos recuperarlos”, comentó el estratega a radio Sport 890, de Montevideo.

Pérez sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda en abril de 2017 y perdió continuidad en Boca Juniors; luego fue transferido a México. En 2018, el volante de 25 años fue a préstamo a los Tuzos, donde tampoco tuvo actividad. “No disputó ningún partido de liga y solo jugó 34 minutos en la Copa MX”, detalla el portal deportivo azteca Tiempoextramx.com.

“También tenemos limitaciones económicas. Siempre he dicho: Hay una competencia desleal con Emelec y Liga (Q), que no tienen estos problemas estructurales, las deudas que arrastra el club. Nos movemos en un espectro en el que hay que tener cuidado con las inversiones en jugadores, distinta a las que pueden hacer Emelec y Liga”, argumentó Almada.

Aunque el DT pretende justificar porqué suman jugadores que hay que “recuperar”, el fichaje de refuerzos que han estado inactivos, convalecientes o lesionados ha sido frecuente en Barcelona en años recientes.

Hay casos como el de Pérez. Ninguno fue favorable porque los lesionados no mejoraron, o por la larga inactividad no pudieron ganar estado físico. Por ejemplo, el delantero Cristian Bardaro, cuya “recuperación de una lesión en la rodilla izquierda le tomará más tiempo de la fecha en que finaliza el contrato (30 de junio de 2005)”, dijo en mayo de hace catorce años, sobre la adquisición de Isidro Romero –titular del club– Galo Roggiero (+), quien presidía la Comisión de Fútbol amarilla. Según Roggiero, “(el DT Salvador) Capitano conocía de la lesión”, aunque Bardaro aprobó el examen médico.

Otro que vino a ‘recuperarse’ fue el gaucho Rolando Zárate, con graves lesiones en las temporadas previas a su contratación (2008). En tiempos de la información globalizada a Eduardo Maruri (presidente) y Antonio Noboa (titular de la Comisión de Fútbol) les bastaba presionar una tecla de sus computadoras para conocer los terribles antecedentes médicos de Roly, que cuando vino ya eran noticia vieja. Le habrían evitado un derroche millonario a Barcelona.

Otros que fueron parte del plan ‘rehabilitador’ son el paraguayo Víctor Ayala, quien arribó en 2018, pero no jugaba desde el 5 de mayo de 2017. No rindió. Tampoco el tricolor Joffre Guerrón, que sin equipo por diez meses fue repatriado en 2018 y nunca alcanzó nivel de competencia.

“Pérez es una figura representativa. Pasó a Boca en su mejor momento en la selección colombiana, pero jugó muy poco. Viene fracasando en México. No jugó para nada allá y viene acá como una apuesta importante. Barcelona tiene que revisarlo muy bien médicamente”, opinó Mario Canessa, analista de Caravana. “Barcelona busca jugadores que puedan crear un protagonismo mediático y que me parece que allí hay un error”, añadió.

Por su parte, Armendáriz, de Huancavilca, criticó: “Son riesgos que toma Barcelona. Pérez técnicamente es un gran jugador, pero no conocemos su recuperación de la lesión. Hay que preguntarse por qué no fue ratificado en Pachuca. Ojalá acá no tenga problemas de rodilla”. Pérez tardará “unos tres meses en adaptarse a nuestro clima y al rigor físico con el que se juega aquí”, agregó. (D)