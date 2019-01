Ricardo Ycaza Paulson: ‘Cuando me retiré no vi tenis por un año, pues lloraba’

Ricardo Ycaza llegó a estar en el top 10 de los mejores juveniles del mundo, formó parte de la época dorada del tenis ecuatoriano, con Andrés Gómez, Miguel Olvera, Raúl Viver; tuvo a rivales de élite como el argentino José Luis Clerc o el estadounidense John McEnroe. Hoy, con 60 años, Ycaza aún no deja el tenis o el tenis no lo deja a él, pues está vinculado como personal coaching a la prestigiosa academia IMG, de Florida, en Estados Unidos.

¿Cómo se da el vínculo para trabajar en IMG?

En noviembre del 2007, vine a Miami con un alumno (un jugador venezolano) a jugar un torneo en la academia, la conocí y me gustó, y le dije al director del programa de tenis de la academia que si había algún tenista que necesitara un coach para viajar, que eso me interesaba. Sí hubo y en enero del 2008 me contrató no la academia, sino los padres de Gastao Elias (Brasil), quien ganó el torneo Challenger de Guayaquil hace unos tres años.

¿Qué edad tenía Gastao?

Estaba por cumplir 18, era juvenil recién. Él vivía acá, estaba por terminar sus estudios y nos pasábamos viajando todo el 2008, y después la academia me contrató en el 2009 como traveling coach para los torneos juveniles ITF.

¿En qué consistía su labor?

Era un coach que me llevaba a los juveniles de hasta 20 años de viaje a los torneos. Yo era el encargado de organizar esos viajes, la logística y asistirlos. Viajé por EE.UU., Caribe, Centroamérica, Sudamérica, Canadá. Ese trabajo lo tuve desde el 2009 hasta el 2013. Ya luego hubo cambios y la dirección decidió que los jugadores viajen con sus propios coaches.

¿Qué tenistas ha formado?

Lo que hago aquí básicamente con los tenistas júniors. Yo no trabajo con tenistas profesionales, ahora ya tampoco viajo, solo dos o tres veces al año.

¿Cómo es la academia IMG?

Esta academia la compró un grupo de representación de deportistas y artistas en EE.UU. La agrandaron y pusieron otras actividades. Ahora tiene 55 canchas de tenis, 20 de fútbol, un club de golf de 18 hoyos, 4 canchas de básquet, un estadio con pista de atletismo, 6 canchas de béisbol, se juega también fútbol americano y se practica lacrosse. No hay ninguna academia en el mundo como esta. Empezó con tenis y ahora tiene ocho deportes. Aquí viven 800 chicos. Estoy muy contento aquí.

¿Qué es lo que más añora de su época de tenista?

Lo que extraño, lo que era mi pasión, la Copa Davis. Esa sensación de estar en la cancha bajo presión, ya sea como local o afuera. El momento que decidí retirarme lo extrañaba, pero me costó superarlo, me quedó un vacío grande. No vi tenis durante un año porque lloraba.

¿Cuál fue su serie de Copa Davis más recordada?

Fue la clasificación por primera vez al Grupo Mundial con Raúl Viver y Andrés Gómez, con el capitán Pepín Ante (+); y la otra Davis, cuando yo ya estaba retirado del circuito ATP, y jugamos contra Argentina allá y le ganamos. Yo jugué el dobles con Andrés. Y le ganamos a la barra brava de Boca Juniors que metieron al estadio.

¿En el tenis también metían barras bravas argentinas?

Eran como 3.00 personas, contra apenas 30 ecuatorianos que fueron a hacer barra, el resto de la capacidad del estadio eran argentinos y habían permitido que entrara la barra brava de Boca, porque Clerc –que era boquense– había pedido el apoyo de esa barra. Así como Andrés pedía el apoyo de la barra de Barcelona acá. (D)