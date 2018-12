El sueño de ir a Tokio se inicia en el 2019 para Glenda Morejón

Quito -

La marchista Glenda Morejón, a sus 18 años, da pasos firmes hacia sus metas. Después de la brillante aparición aquel 15 de julio de 2017, cuando ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Menores en Nairobi (Kenia), en este 2018 sumó tres preseas mundiales, logró récords, se bañó de gloria en el continente y cerró como número uno en el ranking sub-20 de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (especialidad pista).

Hoy, la mira de la ibarreña apunta a clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, contó a este Diario. Además, agregó, otro objetivo será bajar los tiempos de sus marcas.

Los 44 minutos, 12 segundos y 75 centésimas que registró en el Iberoamericano de Perú, en agosto anterior, la llevaron a la cima del ranking en los 10.000 metros pista, en la categoría sub-20. Destronó a la mexicana Alegna González, una de sus enconadas rivales. Mientras, en los 10 kilómetros ruta quedó en cuarto puesto con 44m58s en el Sudamericano de Sucúa, en enero. Aparte, ganó dos preseas de plata (una individual y otra en equipo) en el Mundial de Taicang (China) y una de bronce en el Mundial de Tampere (Finlandia).

“Estoy muy orgullosa y contenta por lo alcanzado. Es el resultado de un trabajo no solo mío, sino de muchas personas e instituciones que me han apoyado: mi familia, mi entrenador (Giovan Delgado), la escuela de atletismo Tarquino Jaramillo (en la que entrena desde sus inicios), la Secretaría del Deporte, la Federación Ecuatoriana de Atletismo, Nike, Credife y otros”, explicó la andarina.

El 2019 será un año de transición hacia la prueba de 20 kilómetros (ahora compite en 10 km). ¿Es posible alcanzar el cupo a Tokio?, se le consultó. “Hice un test en esa distancia, en estos días, y me fue bastante bien. Eso me abriga muchas esperanzas de poder lograr ese objetivo”, respondió a EL UNIVERSO la atleta.

Los últimos días del 2018 están en marcha, y Glenda no detiene sus entrenamientos y sus sueños: “Avanzamos bien junto con mi entrenador, de acuerdo con lo planificado. Solo Dios sabrá si lograré un cupo a los Juegos Olímpicos”, añadió.

El 8 de junio de 2019 en La Coruña, España, será la primera competencia oficial de Glenda en los 20 km. “Eso está previsto. En esos meses termino mis pruebas como juvenil y trataré de seguir entre las mejores para lograr mi sueño de estar en Tokio”, apuntó.

Por lo que ha conseguido ¿tendrá más presión? “No, iniciaré el año en la misma categoría (sub-20) y eso me dará mucha confianza. Luego, buscaré que no me afecte la transición”, reflexionó.

La forma de clasificación a los Juegos Olímpicos del 2020 aún no está definida, indicó Homero Salazar, jefe técnico de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, y explicó que puede ser por marcas o cupos.

Si es por tiempos será una marca similar a la de 1 hora, 33 minutos y 30 segundos exigidos para clasificar al Mundial de Doha (Catar), que se realizará en el 2019, en los 20 km. Si es por plazas serán unas 60.

Más sueños

Sin saber a quién quemará este 31 de diciembre, solo esboza una sonrisa y cuenta que estas fechas son sus preferidas. “Por los duros entrenamientos y las pruebas oficiales en las que compito casi no tengo tiempo de compartir con mi familia. Así es que el último día del año es un momento único para la unión de todos”, contó.

“Ojalá en el 2019 pueda ascender de categoría (en el Plan de Alto Rendimiento) y ayudar más en lo económico a mi familia; mi sueño es que mi madre (María del Carmen Quiñónez) deje de trabajar y esté más tiempo con nosotros”, destacó Glenda, quien al momento está en la categoría Reserva. (D)