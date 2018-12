Jorge Barraza: 'Pity' Martínez, Armani, Quintero… Se viene el Rey de América 2018

“El no Futbolista de América” titulamos el año pasado, cuando llegó la hora de ser elegido el mejor jugador del año en nuestro continente. Y no es que tuviésemos nada contra Luan, el exquisito mediapunta de Gremio que levantó el premio; había sido campeón de la Libertadores, aunque su actuación global simplemente no daba para tan pomposo rótulo. Se había impuesto por encima de Paolo Guerrero y Arthur, excelentes figuras los tres, sobre todo desde la técnica individual, pero con un año discreto. Había poco para elegir, era buscar entre las piedras. No obstante, siempre tiene que haber un vencedor, siempre hay un “mejor”. Esta vez el panorama es diferente, más rico. El River campeón, consagrado en la finalísima frente a Boca, ofrece una perspectiva más amplia y abundante a la elección.

El Mundial de Rusia no influyó mayormente pues las selecciones sudamericanas no tuvieron una participación destacada y la mayoría de los jugadores mundialistas actúa fuera del continente, lo cual es un requisito ineludible para este galardón. Como en la mayoría de las ediciones, la Copa Libertadores desnivela. Quien la haya ganado y brilló en ese campo, hace la diferencia. En 2019, en cambio, estará la Copa América y puede resultar determinante.

Como cada temporada, a mediodía del 31 de diciembre (próximo lunes) el diario El País de Montevideo dará a conocer el nombre del ganador de su encuesta anual Rey de América, en la que 400 periodistas de todo el continente eligirán al más destacado de 2018 en esta parte del mundo. Para Europa y el resto del mundo, ya sabemos: fue Luka Modric, el excelente volante de armado del Real Madrid y la Selección de Croacia. La votación que organiza el matutino uruguayo finaliza mañana viernes en la noche. Varios nombres pican en punta: el arquero Franco Armani, los zurdos -y espectaculares- Gonzalo Pity Martínez y Juan Fernando Quintero, todos de River Plate; el venezolano Josef Martínez, gran figura del campeón estadounidense Atlanta United; el incansable y criterioso Nahitán Nández, volante uruguayo de Boca Juniors; También su compañero de lucha en el mediocampo, Wilmar Barrios, el notable centrocampista de marca colombiano. Dudú, el falso 9 del Palmeiras campeón brasileño, también reúne muchos votos. Entre esos siete estará el monarca, pero podemos decir que los tres de River pican en punta. Otro boquense, Darío Benedetto, sumó preferencias. Es un centrodelantero con gol y clase, marcó en los dos juegos de la semifinal a Cruzeiro y en los dos ante River por la final. Pero viene más atrás; no haber levantado la Copa lo relega.

Armani recibe muchos enteros desde Argentina, pero también de su segunda patria, Colombia, donde tiene una legión de admiradores. Buen año del arquero de Casilda, bicampeón de la Copa, pese a que esta vez no fue tan determinante en el título como en Nacional de Medellin en 2016. Ofrece seguridad, tapa las imposibles, como aquella bola de Gigliotti en cancha de Independiente, y salva partidos, como en La Bombonera, cuando salió como un rayo a cortar el tiro de Benedetto que suponía el 3-2 para Boca en el juego de ida de la final.

Juan Fernando Quintero es el juego clase AA, el fútbol de esmóquin, la elegancia en su máxima expresión, algo que, sabe Dios por qué, está reservado a los zurdos. Es cuando la técnica excelsa se une al buen gusto y a la sensibilidad del pie. Entonces se genera ese dominio encantador de bola. Juanfer destacó en el Mundial como conductor de Colombia (también hizo un precioso gol a Japón), pero se catapultó como aspirante con su sensacional bombazo en la final de Madrid que significó para River volcarle el partido a Boca. Los periodistas de su país lo votan a dos manos. La contra suya es que, por ahora, es un crack de momentos, de golazos, de jugadas puntuales y de segundos tiempos. Le falta la regularidad de los grandes-grandes. Es lo que explica que haya pasado por siete clubes con apenas 25 años. No sabemos por cuánto tiempo, pero afortunadamente lo tenemos acá.

En cambio ya estamos lamentando la partida del Pity Martínez, que se va al Atlanta United de la MLS norteamericana. Un zurdito eléctrico, explosivo, veloz, picante y con un látigo en el pie izquierdo, fantástico en el uno contra uno para romper líneas en el adversario y generar peligro. Sus centros llevan veneno y terminan en goles. Fue la figura estelar de River en la Copa, la cuota de desequilibrio en los partidos difíciles. Un tiro libre suyo que cayó como una bomba en el área de Boca supuso el empate a 2 con Boca. La rozó Izquierdoz y lo dan como gol en contra, pero no cambió la trayectoria, es todo del Pity. Luego hizo el tercero en el Bernabéu. La pena con él es que se vaya. Y que se vaya a un mercado fuerte como Estados Unidos, pero de escasa repercusión. Es un 10 para el Real Madrid, el Bayern Munich, el Liverpool, para cualquiera de los clubes que pelean la Champions. "Los equipos europeos no se animaron a contratarme, pero Atlanta confió en mí", reconoció. El Atlanta puso alrededor de 20 millones de dólares y se va al norte.

Gonzalo se encontrará en Atlanta con su tocayo Josef Martínez, campeón de la MLS y goleador récord en el campeonato norteamericano con 35 goles en 39 partidos. Delantero bajito pero astuto, hábil y con gran remate, Josef fue distinguido como el Jugador Más Valioso de la liga en 2018, ganándole a figuras como Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney y Carlos Vela. Tiene mucho apoyo en las urnas el venezolano.

Nahitán Nández encarna los más altos valores del futbolista uruguayo, la entrega, el corazón, la pierna templada. También le agrega criterio y, si no un excelso manejo, sí buen pase. Fue una de las banderas boquenses en la búsqueda de la corona de América. No lograrla lo deja en un segundo plano, pero tuvo un año consagratorio y el Jugador Número Doce lo ama. Su partido en el Bernabéu fue definitivamente conmovedor, estando acalambrado, exhausto, siguió empujando hasta el minuto 120. Muy votado.

Wilmar Barrios era candidatazo si Boca conquistaba la corona. No se le dio y además se hizo expulsar tontamente, se le salió la cadena por impotencia, en una jugada intrascendente. Pero ya venía de hacer un buen Mundial con Colombia y en Boca es un titán, un pulpo del mediocampo con un sentido de la marca como pocas veces se ve en un jugador. Un soldado para ir a cualquier guerra. Tiene votos, corre de atrás.

Dudú es un 9 retrasado, un inteligente y técnico que prepara más goles de los que hace. Gran figura del Palmeiras que ganó el Brasileirão, otro que podría brillar en Europa, pero afortunadamente sigue aquí. Palmeiras puede pagarle un salario altísimo y por eso se queda. Llegó hasta semifinales en la Libertadores.

Los siete son muy buenos prospectos. Nuestro voto fue para Pity Martínez. A Quintero o Armani también les calzaría perfecta la corona y el trono. Los tres la merecen. (O)