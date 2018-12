¿Quién es el próximo directivo de Barcelona que renunciará?

“Estar en Barcelona es para valientes; quien no tenga valentía, tiene las puertas abiertas”. Ese es el mensaje que José Francisco Cevallos ha llevado como bandera en el club canario, institución de la que, no obstante, ya dieron un paso al costado 11 directivos que iniciaron, en el 2015, con la actual administración que el exgolero preside.

Carlos Alfaro Moreno, ídolo en su etapa de futbolista con los toreros, se convirtió en el más reciente dirigente –y el de mayor peso– que renunció, en este caso, a la vicepresidencia deportiva del equipo amarillo. Se trata de un escenario “tétrico” y que plantea “un cúmulo de interrogantes de lo que pueda ocurrir en Barcelona”, según estimaron especialistas.

Para Paco Álvarez, comentarista de radio Caravana, “apostar por el proyecto (de Cevallos) en el tiempo que resta (del vigente período administrativo, al que le falta un año) es como jugar a la lotería: no se sabe ya qué va a pasar (a nivel de la dirigencia canaria)”.

La renuncia de Alfaro Moreno es la segunda que se da en Barcelona una vez finalizado el campeonato nacional de este año, luego de que Aquiles Álvarez, extitular de la Comisión de Fútbol, dejó el cargo.

Aquello es el “epílogo de un malestar interno” en la dirigencia torera, a criterio de Mario Canessa, de radio Diblú.

“Ha habido un descontento por la desinformación económica, del manejo futbolístico, de la incorporación de jugadores sin criterio y con especulación. Se ha demostrado que la relación (de los dirigentes que asumieron en 2015) está quebrada desde hace tiempo”, exteriorizó el radiodifusor el miércoles, en diálogo con radio City.

En este marco, citó información de que “el otro vicepresidente (Juan Alfredo Cuentas, financiero) también estaría por irse, un problema que sería muy serio. El cuadro no puede ser más tétrico. No sé si Cevallos esté en capacidad de poder resolver todos los problemas en la soledad que tiene.”.

Para Álvarez, en tanto, la salida de Alfaro Moreno “es una pérdida irreparable por lo que significa para la historia de Barcelona”; por eso, “será difícil suplirle en sus funciones”.

Finalmente, se animó a exteriorizar que el exatacante “tiene el perfil adecuado para ser en poco tiempo el principal postulante para captar la dirigencia de Barcelona”.

La relación se desgastó a lo largo del tiempo por muchos motivos, que se los expuse al presidente (José Francisco Cevallos), muchas cosas debemos corregir y lamentablemente no se hizo. Desde hace un año siento que la comunicación no es la misma. Aquiles Álvarez, exdirigente torero(11 de diciembre de 2018)

He pedido varias ocasiones que me den las actas del directorio y no me las han dado ¿Para que estamos aquí? Hay que renunciar, si ni las actas nos las entregan. Se organizaban las Noches Amarillas sin presupuesto. No sabíamos nada de cómo se hacía. Rafael Verduga, exdirectivo canario(14 de diciembre de 2018)