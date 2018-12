Rockets de Houston vencen a Wizards de Washington por 136-118 y establecen récord de triples en la NBA

Houston -

James Harden anotó 35 puntos y los Rockets de Houston (7° clasificado de conferencia) establecieron un récord de triples para un partido de la NBA con 26, al ganar, en la noche del miércoles, por 136-118 a los Wizards de Washington (11°) para su quinta victoria en fila.

Un triple de Gary Clark igualó la marca con 2:42 minutos por jugar y los aficionados comenzaron a corear “tres, tres, tres” cada vez que Houston tuvo el balón después de eso. Los Rockets fallaron sus siguientes cuatro intentos antes que Michael Carter-Williams encestara uno con 31,1 segundos restantes, el cual fue celebrado ruidosamente.

La marca anterior fue impuesta por los Cavaliers de Cleveland, que metieron 25 contra Atlanta el 3 de marzo de 2017.

