Ricardo Vasconcellos: ¿Quién mató los campeonatos intercolegiales?

En una reunión de antiguos amigos en pleno corazón del Astillero, hace muy pocos días, surgió el tema de esta columna: ¿Quién o quiénes asesinaron el deporte colegial? ¿En qué lugar de la nostalgia yacen sepultados los restos de esas jornadas maravillosas que vivimos representando a nuestros colegios con la pura pasión del amateurismo como si fuera un campeonato mundial? ¿Dónde están las bulliciosas barras que copaban el coliseo Huancavilca, la piscina Olímpica, el Reed Park o el Parque Infantil cuando el gran Pepe Carbo, director de Deportes del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, inventó el Intercolegial de Hockey en Patines?

Jorge Yoyo Gallardo y Lucho Carrera el Río testimoniaron sobre los campeonatos de básquet en el viejo coliseo de la calle Chimborazo. Gallardo jugó por el colegio Americano una década después de que Carrera se luciera en ese gran equipo que fue el de la Academia Militar Juan Gómez Rendón, que tenía su sede en Playas. Resultó chico el Huancavilca la tarde en que disputaron la corona los playeros y los vicentinos. Fue en 1957. El Vicente Rocafuerte tenía una vieja tradición victoriosa desde los tiempos de Juvenal Sáenz, Benigno Cruz, Rubén Barreiro, Fidel Miranda, Pepe Capobianco, Miguel Cuchivive Castillo, Adolfo Jurado González y Víctor Caballito Zevallos en las décadas de los años 30 y 40. Después llegaron Carlos Pan de Huevo Aguirre, Guido Celestino, Pablo Cabanilla, Alberto Andrade, Pedro Fermín Cevallos, William Phillips, Teófilo Lama y otras destacadas figuras que fueron inderrotables a comienzos de los años 50.

A mediados de esa década tomó a su cargo el equipo vicentino el inmenso Fortunato Muñoz, maestro en la cancha y fuera de ella. Talentoso y amigo de la disciplina Muñoz, que fue un símbolo de la época de oro de nuestro básquet, fue sacando lo mejor de sus pupilos. Era un lujo ver en el court de cemento con tablero de madera a un equipazo que integraban Augusto Betancourt –todo un espectáculo con su dribling indescifrable y sus veloces entradas al aro contrario–, Freddy Freire, Julio Castillo, William Phillips, Pablo y Mario Cabanilla y Pepe Carbo, el cerebro constructor que, además, poseía una mano anotadora maravillosa. “De 20 tiros encestaba 19 y 1/2 porque el último quedaba bailando en el aro”, dijo un día Iván Lascano en una reunión de Fundación Conaviro. Pocos después se unieron el gran capitán Carlos Valle, Ronald Salazar, Vicente Brborich, Nelson Velasco y Lucho Navarro.

La Academia Gómez Rendón empezó de poco a construir un gran equipo. Habían ingresado a ella valores de notable jerarquía entre los que destacaban Lucho Carrera y Pancho Rodríguez. Junto a ellos estaban Jaime Echeverría, Álvaro Cañarte, Kléber Porín Martín, que era también un gran hockista, Marco Baca y otros que se me escapan en este artículo que lo escribo de memoria. Debe haber sido en 1959 cuando llegó Nicolás Lapentti, pero ya se habían ido Carrera y Rodríguez.

En ese 1957, año de la final, no cabía un alfiler en las viejas gradas del Huancavilca. Una bulliciosa barra vicentina comandada por el recordado Julio Evans, apodado Van Johnson, y Elmo Cura Suárez, metía el más grande escándalo que se recuerde. Me tocó estar en esa barra con mis inseparables compañeros Víctor Prada y Eugenio Ramírez, el añorado Gordo Ramírez que se nos fue tan pronto. Se sabía que iba a ser un partido muy difícil por la gran jerarquía de los académicos. La sorpresa histórica se produjo: el invicto de medio siglo terminó aquella tarde. Lucho Carrera y sus compañeros obtuvieron la ansiada corona en una faena memorable. Tristeza vicentina aparte, se vivió una fiesta que fue el episodio final de un gran torneo que reposa en la memoria de Rafael Mendoza Avilés, mi colega y gran amigo.

Esa tarde en el barrio del Astillero, de la que he hablado al empezar esta columna, estuvo dedicada a la añoranza de los intercolegiales, aunque también hablamos de la tragedia que enfrenta el Barcelona S.C. ¿Y los de natación? me preguntaron. Sí, los de natación fueron grandes. La Olímpica era muy estrecha para tanta afición. Las estrellas eran muchas. Pepe Ferretti, Esteban Sachs y Agustín Fuentes comandaban la selección vicentina y al lado de ellos estaban César Barrezueta, Víctor Aguirre, Andrés Vasconcellos, Manuel Corcho Suárez, Ricardo López, Santiago Cabrera, Nilo Rodríguez y en la categoría juvenil Jorge Jiménez, Oswaldo Méndez, Guido y Gustavo Abad, Modesto Mackliff, Antonio Clavijo, David Suárez, Milton Franco, Guillermo Medina, Carlos Montero y otras figuritas.

Nos dieron un calentador blanco en 1956, que fue mi primer año como seleccionado vicentino. Lo cuento sin rubor alguno: en casa me probé el uniforme frente a un espejo y al ver aquella VR azul en el pecho solté lágrimas. Le confesé el episodio a mi compañero Oswaldo Méndez y abrió los ojos para decirme: “Flaco, a mí me pasó lo mismo”. Ambos teníamos tempranos catorce años. Es que para los vicentinos de aquel tiempo representar a nuestro entonces glorioso colegio era como ir a un campeonato mundial.

En una esquina céntrica me encontré con Guillermo Valverde y, como sucede siempre con la gente de nuestro tiempo, de lo primero que hablamos fue de los años deportivos de nuestro Vicente Rocafuerte. Guillermo era el defensa estrella del multicampeón Inglaterra, cuando se jugaba hockey en patines en el Parque Infantil (hoy Palacio de la ‘Injusticia’) donde Francisco Macías Burnham hizo levantar una cancha. Nuestro colega Guillermo Valencia fue el impulsor de ese deporte. El clímax de la popularidad fue el intercolegial de 1956, ganado por el Vicente Rocafuerte con un gran equipo que formaron el Flaco Cevallos, Guillermo Valverde, Carlos Solórzano, Ismael Mendoza, Freddy Astudillo, Iván Vancho Torres, Guillermo Drouet, Pilzudsky García y algunos más que me perdonarán por no recordarlos en este momento.

Hay tanto para escribir de esos intercolegiales que vivimos en las canchas o en las piletas, organizados por la Subdirección de Educación Física que encabezaba Rómulo Viteri Baquerizo, con la responsabilidad técnica de los comités de la Federación Deportiva del Guayas, antes de que llegara la ‘Nueva Era’, experta en defunciones. ¿Qué hizo que desaparecieran? Llegó una peste burocrática y politiquera al ministerio de Educación que hizo desaparecer la Subdirección de don Rómulo, Caballito Zevallos, Justo Nieto y Telmo Fajardo. En su lugar estaban unos rubicundos sujetos de leva y corbata, enemigos del deporte. Más tarde arribó ese cataclismo apodado Revolución Ciudadana que trastornó la educación con estúpidos inventos al punto que hoy un conserje del llamado Distrito manda más que el rector de un colegio.

Los delincuentes que venden estupefacientes se han abierto camino y están al acecho desde que el deporte se debilitó en los colegios, se cancelaron a los entrenadores y los campos de básquet fueron reemplazados por jardineras. O como le sucedió a la piscina del Vicente Rocafuerte, de 25 metros –o semiolímpica–, que fue recortada a lo largo y a lo ancho para transformarla en una bañera donde acuatizan los patos cuervos que escapan de la contaminación del estero.

Tal vez alguna entidad se anime a convocar a un conversatorio de modo que podamos discutir qué hacer para que resuciten los intercolegiales. Tendrá que ser un esfuerzo particular porque el Gobierno no se va a atrever a una reforma educativa que devuelva a los colegios la pasión deportiva. Se le acabaría la teta a la banda burocrática de los distritos.

