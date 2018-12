Álex Aguinaga: No podría presidir la FEF; soy muy frontal

Álex Aguinaga (50 años), primer capitán de la Tricolor en un Mundial (el del 2002), observa desde México, donde el comentarista de Fox Sports es una figura respetada dentro y fuera del ambiente deportivo, la actualidad del balompié nacional. En charla con este Diario dijo que no podría presidir la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) porque ese es “un cargo político” y él es ‘frontal’. Pero si pudiera cambiar cosas desde ese organismo, trataría de imponer un régimen de sanidad económica, limitar el número de foráneos en los clubes y darles oportunidades a los técnicos del país, a los que afirma que la Ecuafútbol y los clubes minimizan.

¿Qué opina, desde la perspectiva de la distancia, del momento organizativo e institucional de nuestro balompié? ¿Cómo ve el trabajo de la FEF este año?

Con todos los cambios que se han dado, como la LigaPro, ya no le hacían mucho caso a la Federación. Desde ese punto no se veía tan fuerte, tan importante el trabajo de Federación este año. Es poco o nada lo que se puede hablar (de la FEF). Se puede decir que los cambios se dieron porque hubo demasiados errores. Como la negociación de (derechos) televisación de los partidos. De allí nace la Liga Profesional.

¡Qué le parece la creación de la LigaPro? Entre otras cosas se hará cargo, en lugar de la FEF, del torneo nacional desde el 2019.

No lo veo mal. Lo que será imprescindible es que haya buena relación entre la LigaPro y la Federación para que no existan problemas, al querer la FEF, a través de las selecciones, disponer de los diferentes jugadores. Hay que estar muy claros en que la Federación se hará cargo de las selecciones y la LigaPro del torneo nacional. Puede haber un conflicto de intereses muy fuerte; ojalá quede muy claro todo esto cuando se empiece a ejecutar (la LigaPro).

¿En México qué tal ha sido la experiencia de los clubes manejando su campeonato?

Acá (en México) todos los clubes se manejan como una empresa; todos están respaldados por empresas muy fuertes. Estos grupos empresariales manejan tanto la Federación como la Liga. Entonces no hay, de cierto modo, un problema entre las dos partes. La autonomía económica, tanto para Federación y para la Liga, es otro factor que ayuda para que cada uno pueda sacar con sus propias uñas en dividendos, tanto de selecciones para la Federación mexicana como los negocios de la televisión para los clubes.

¿Sabía usted que la LigaPro acá aumentará a 16 equipos la serie A en 2019? No bajarán El Nacional y el Guayaquil City y subieron el tercero (Fuerza Amarilla) y cuarto (Olmedo) de la B. ¿Se puede mejorar el nivel del fútbol ecuatoriano así?

A mí no me gustan ligas donde hay diez o doce equipos porque es jugar entre ellos mismos durante todo el año. Mientras más participación de clubes haya, más competencia existirá. Habrá que ver cómo se arman los equipos que suben de la B. Deben manejarlos con economías claras; eso es importantísimo para que exista igualdad. Lógicamente, también habrá equipos que estarán de mitad de tabla

para abajo, los que siempre pelearán los títulos y los que buscarán no descender. Va a existir una disparidad de fuerzas, pero sí prefiero que haya 16 o 20 equipos para que la liga sea más fuerte.

¿Qué cosas cambiaría, si pudiera, de nuestro fútbol?

Lo más importante es una buena organización, con leyes y reglamentos muy claros para que nadie se pueda pasar de vivo. Hacer lo que te marca el reglamento, aunque podrás apelar cuando las cosas no te sean del todo beneficiosas. Pero con reglas transparentes se tendrá normatividad, más seguridad de todo y sabrás qué puedes o no puedes hacer. Cuando las leyes se manejan de manera distinta y dependen del color de la camiseta o el tamaño del bolsillo, terminas perdiendo la justicia.

Octavio Zambrano dijo en este Diario que en Colombia se protege al DT de ese país y que en Ecuador ocurre lo contrario. Dijo que buscar para la Tri un técnico que no sea nacional demuestra “el inmenso complejo de inferioridad de la FEF. ¿Está de acuerdo con eso?

No sé si sea complejo a nivel solo de Federación, porque vemos que todos los equipos apuestan por DT extranjeros. El técnico ecuatoriano es poco apreciado y minimizado. Llegan estrategas del exterior y normalmente les dan mucho tiempo, se les da todo lo que piden, y cuando llega el ecuatoriano y tiene problemas, comentan que “se está agrandando”. Es una triste realidad lo que dice Octavio Zambrano en relación al entrenador ecuatoriano.

Dusan Draskovic vino al país hace 30 años y muchos coinciden en que cambió a la selección nacional. ¿Qué opina, hubo un cambio?

Ayudó al desarrollo de todos los jugadores, nos trabajó de manera distinta, en especial a futbolistas que estaban en el plano local. Laboró en las capacidades individuales y eso permitió que la Selección vaya creciendo. Luego ya vinieron técnicos que nos dieron un planteamiento táctico diferente para corregir nuestras deficiencias y por eso logramos clasificar a los mundiales 2002, 2006 y 2014.

Varios futbolistas que fueron descubiertos por Dusan fueron clave para la clasificación al Mundial 2002, pero ¿qué pasó con los DT nacionales que formó, a qué atribuye que no les den oportunidades en clubes ni selecciones?

Prefieren al técnico extranjero. Lo soportan, lo apoyan y lo protegen. Pero al técnico ecuatoriano le buscan todos los errores. Por cualquier situación, y te lo digo por experiencia propia, dicen que se nos va el camerino. Pero cuando eso sucede con los extranjeros allí culpan al jugador de no ser responsable, de falta de disciplina. No miden con la misma vara al DT nacional y al extranjero.

A usted la FEF le cerró las puertas para ser candidato a dirigir la Selección. Pero ¿le gustaría ser presidente de la Ecuafútbol?

No me gustaría porque ese es un puesto político y yo no lo soy. Necesitas manejo de izquierda o derecha y yo soy muy frontal. No podría ser presidente de la Federación porque al tener que encarar a todos los federativos, o a todos los dirigentes (de clubes), les diría en la cara lo que hacen mal. En el otro tema (dirigir a la Tri) nunca me cerraron las puertas, simplemente no estuvieron abiertas.

Pero si por un periodo fuera presidente de la Ecuafútbol, ¿qué medidas prioritarias tomaría?

Las cuentas claras de todos los equipos. Que haya una economía saludable para todos, que los equipos no tengan números rojos o jugadores con deudas. Siempre debería haber claridad en ese aspecto. Limitarse con el número de futbolistas extranjeros o naturalizados por cada equipo. Impulsaría las divisiones menores primero en cuanto a un trabajo zonal y después nacional, porque si no el costo de los viajes sería altísimo. Ver la manera como se pueda jugar por zonas para que tengan todos acceso a la competencia. A nivel de Selección pondría al mejor técnico, y existen buenos entrenadores ecuatorianos y habría que apoyarlos. En las categorías menores priorizaría a los técnicos nacionales y darles oportunidad a quienes han egresado del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la FEF. (D)