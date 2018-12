Menotti: Es agraviante e irrespetuoso que el River-Boca no se juegue en Argentina

César Luis Menotti, exentrenador de River Plate y Boca Juniors, habló para la emisora española SER Deportivos acerca de la inédita final de la Copa Libertadores, que finalmente se resolverá este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

"El partido se debió jugar el el mismo día que estaba estipulado en el estadio de River. A mí me han apedreado también cuando iba en el bus del FC Barcelona cuando fuimos a jugar ante el Espanyol... Esto no quiere decir que no lo condene, pero estas cosas siempre han pasado a causa de gente que no está en su sano juicio. Pero es normal, no es suficiente para faltarle el respeto a 60.000 personas, que estaban a las seis de la mañana esperando en la cancha de River para comprar su entrada; familias con niños..., un 30 por ciento viene del interior, que había reservado hoteles, había cogido un bus para llegar a la capital..", manifestó el 'Flaco', quien se mostró frustrado por un Superclásico fuera de Argentina.

El respetado entrenador albiceleste dijo que si actualmente él fuese timonel de River o de Boca, se hubiera resistido de asistir al partido en España.

"Me parece agraviante e irrespetuoso que por cuatro personas que apedrearon un bus se juegue en otro escenario que no sea en la cancha de River, pero no lo digo porque sea en España, sino en cualquier otro sitio", subrayó Menotti.

