Jueza niega prelibertad a Luis Chiriboga Acosta, expresidente de Ecuafútbol

Quito -

El pedido de prelibertad solicitado por Luis Gustavo Chiriboga Acosta (de 72 años), expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), quien cumple una pena de reclusión de seis años por lavado de activos, fue negada este jueves por la jueza Ximena Rodríguez.

La petición hecha por Gina Ramos, abogada de Chiriboga, se realizó de acuerdo al anterior código de ejecución de penas, pero la magistrada no aceptó la solicitud bajo el argumento de que el sentenciado no está preso sino que cumple arresto domiciliario (este beneficio es para las personas de la tercera edad, mientras no haya una sentencia en firme).

Es más, Rodríguez dijo no saber por qué la Corte Nacional no remite el expediente para ejecutar la sentencia, ya que el extitular de la Ecuafútbol debería cumplir su pena en una cárcel, desde julio pasado cuando tras la audiencia de casación se le redujo la pena de 10 a 6 años.

Incluso, la jueza indicó que pedirá se investigue a los funcionarios judiciales que, por no entregar la documentación, han impedido que Luis Chiriboga cumpla la condena en un centro de rehabilitación.

El monto del lavado de activos por el cual se le sentenció a Chiriboga fue de $ 6'119.665, dinero que ingresó a la Ecuafútbol, sin soportes. Además de la pena de cárcel, el exdirigente deportivo deberá pagar una multa por el doble de ese valor.

El exmandamás del fútbol ecuatoriano (1998-2015) se encuentra en arresto domiciliario desde el 4 de diciembre del 2015, un día después de haber sido señalado por primera vez en el caso FIFAGate por la Fiscalía de Estados Unidos, en el marco de una investigación a dirigentes de varias confederaciones de fútbol por coimas, abuso de cargos, pagos indebidos, sobornos, entre otros delitos. (D)