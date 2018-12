El Nacional ‘degrada’ su antiguo prestigio

Quito -

La gloria es cosa de un pasado cada vez más lejano. El Nacional, que antaño ganaba títulos con frecuencia en el torneo ecuatoriano –tan habituales eran sus éxitos que dos veces fue un tricampeón– acumula cuatro coronas en los últimos 26 años y la más reciente fue hace doce temporadas.

Hoy, el antes poderoso equipo criollo vive entre la ira de una campaña desastrosa –la peor en casi 40 años– y la esperanza débil de mejores días –aunque en el 2019 tendrá ingresos de cuadro de la serie B como castigo al lugar que ocupará en el 2018–.

Si a mitad de campaña no se resolvía anular el descenso, El Nacional habría perdido la categoría el domingo anterior tras ser apaleado 5-1 por Delfín. Por esta calamitosa debacle militar están tristes e indignados Fabián Paz y Miño, Luis Granda, héroes en más de la mitad de las trece estrellas del club.

“Esta es la peor campaña”, coincidieron Paz y Miño (campeón ) en 1973, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 198) y Granda (en 1976, 1977, 1978 y 1982, 1983, 1984). “Ni siquiera cuando se descendió (en 1979) se hizo tan pésimo papel. No se gana hace 13 partidos”, agregó el Flaco Paz y Miño, máximo artillero militar con 163 goles.

Para Paz y Miño, la crisis no solo es responsabilidad del presidente Tito Manjarrez. “Hay muchos culpables. Gente que en esta década en el equipo no son ningún aporte. Deben salir para que lleguen otras con nuevas ideas”, indicó.

Para el aguerrido volante Granda, el problema es económico, y se agrava porque “se han perdido las formativas, que antes eran el soporte para nutrir al equipo de primera”.

Añadió: “Hoy, El Nacional se ha dedicado a comprar jugadores de cierta edad, mientras a algunos jóvenes que apenas destacan ya se los vende por la necesidad de dinero”, apuntó.

“Este problema nació hace unos siete años. El club se fue para abajo porque se pagaron sueldos extraordinarios a futbolistas que no valían la pena (se supo que Marwin Pita ganaba $ 40.000). Manjarrez ha hecho gestión, pero qué se puede hacer con $ 10 millones de déficit. El lío viene desde (los presidentes) Ángel Sarzosa, Rodrigo Bohórquez, Hugo Villacís, Jorge Yunda y ahora Manjarrez. Todos tienen culpabilidad”, sentenció.

Benítez, segundo goleador militar con 161 tantos, dijo que Manjarrez y el DT Eduardo Favaro han cometido “muchos errores”. Además, la Pantera reclamó que no se dejan ayudar: “He ofrecido futbolistas con proceso, pero nos han hecho a un lado y se dejan convencer de empresarios corruptos”.

Para Benítez, debe haber una renovación total, y “dar oportunidad a los técnicos que están en las formativas, como José Villafuerte, Orlando Narváez o Perdomo Véliz para que dirijan el primer equipo”.

Paz y Miño vaticinó otro suplicio en el 2019. “Así como está El Nacional siempre va estar en los últimos puestos. No lo dudo. Si no llega gente nueva la debacle seguirá. Todo será más complicado porque los hinchas están hartos de no ver gestión (dirigencial)”, afirmó.

Granda apoya a su excompañero: “Se conoce que la multa será muy fuerte; va ser muy difícil. El Nacional debe armarse con lo que hay en formativas y si debemos irnos a la B, bienvenido. Ojalá en el 2020 volvamos a ser protagonistas”.

Se debe hacer todo lo que permita el reglamento para que haya cambios. El Nacional es un club grande, no un equipo de barrio"

Fabián Paz y Miño, artillero militar

No veo un buen futuro en el 2019 para El Nacional. Con qué plata, si le van a descontar más de $ 600.000. Qué hace un equipo sin plata"

Luis Granda, exvolante criollo

En el 2019 hay que hacer un equipo entre jóvenes y experimentados. Hay algunos rescatables y a los otros deben cederlos"

Ermen Benítez, exfigura militar

(D)