Guillermo Almada descarta dejar Barcelona la próxima temporada

Guayaquil -

Luego del triunfo que obtuvo Barcelona, el domingo, ante Técnico Universitario, en el Monumental, el técnico Guillermo Almada, tras hacer un balance de la temporada, descartó la posibilidad de dejar al club, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2019.

“Si me hubiera querido ir del equipo, lo hubiese hecho. Tengo una cláusula que me deja salir y he tenido muchas propuestas de trabajo”, manifestó el entrenador uruguayo.

Almada lamentó que su escuadra haya perdido la opción de pelear por el título y ahora lo único que aspira es ser subcampeón, siempre y cuando Liga de Quito gane la segunda etapa del torneo.

“Soy optimista y me desilusiona no poder estar peleando el torneo como hubiésemos querido, pero saben los problemas que hemos tenido, que lamentablemente nos pasaron factura”, indicó el charrúa.

“En muchas ocasiones fuimos superiores a los rivales, pero no pudimos concretar. Haremos un análisis mucho más profundo para ver en qué estamos fallando”, concluyó el adiestrador.

En la última jornada, los toreros visitarán a El Nacional, en el Atahualpa, y si los universitarios ganan el título de forma directa, así caigan ante los militares, serán los vicecampeones. (D)