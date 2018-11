¿Cuáles son las posibilidades de Emelec y Liga de Quito para ganar la segunda etapa en la serie A?

Existen 27 posibles combinaciones de resultados, entre las dos últimas fechas de la segunda etapa del Campeonato Nacional de la serie A, de entre las cuales se conocerá al equipo ganador de esta fase.

En 16 de ellas, el puntero Emelec (actualmente con 37 puntos y + 17 de gol diferencia) ganaría la segunda etapa, sin importar los resultados de su escolta Liga de Quito (35 y + 13), ni de otros dos clubes: Independiente del Valle y Delfín (ambos con 32 y +8).

Sin embargo, el equipo eléctrico podría clasificar a la final de diciembre próximo, en otras 4 combinaciones de resultados, pero en esos casos alcanzaría ese objetivo no por un mayor puntaje que sus rivales, sino por registrar una mejor diferencia de goles. Aquello pone al momento a Emelec con un 74,08% de posibilidades de ser el vencedor de esta segunda fase. Sus próximos rivales serán: Liga de Quito en Guayaquil y Técnico Universitario en Ambato.

A continuación, un cuadro con las combinaciones de resultados que le darían a Emelec la clasificación a la final:

Por su parte, Liga de Quito tiene en sólo 6 de esas 27 combinaciones de resultados, la opción de ganar la etapa sin depender de los marcadores de otros juegos, y evitar así que se dispute la final, proclamándose directamente como campeón en el 2018.

El equipo albo podría también ganar esta segunda fase, aunque con un poco más de dificultad, en otras 3 combinaciones de resultados, pero para ello primero deberá esperar que Emelec no triunfe en ninguno de sus dos últimos juegos (uno de estos justamente ante Liga de Quito), y debe además triunfar por al menos cuatro tantos de diferencia en uno de sus dos últimos encuentros, para con ello quedar primero por mejor gol promedio, existiendo un 22,22% de posibilidades de que Liga pueda ser campeón directo. Sus próximos rivales serán; Emelec en Guayaquil y Delfín en Quito.

A continuación, un cuadro con las combinaciones de resultados que le darían a Liga de Quito el título de campeón, sin necesidad de disputar la final:

En el caso de Independiente del Valle sólo tendría 4 opciones muy remotas de llegar a la final, pero para ello aparte de que se den ciertos resultados, como que Emelec no consiga más de un punto y que Liga no obtenga más de tres unidades en las dos últimas jornadas, también debería golear por al menos cuatro tantos de diferencia en cada uno de sus dos restantes encuentros; de esta manera llegaría a la final por mejor gol promedio. Esto deja al equipo de Sangolquí con un escaso 1,85% de probabilidades. Sus próximos rivales serán: Aucas en Quito y Macará en Sangolquí.

Algo similar ocurre con Delfín, que también necesitará que Emelec no consiga más de un punto y que Liga no obtenga más de tres unidades en las dos últimas jornadas, y que además derrote por al menos cuatro tantos de diferencia en cada uno de sus dos restantes encuentros, pero que también Independiente del Valle no logre golear en sus dos siguientes juegos. El equipo manabita mantiene un 1,85% de probabilidades. Sus próximos rivales serán: El Nacional en Manta y Liga en Quito.

A continuación, un cuadro con las combinaciones de resultados en las que por gol diferencia se determinaría al ganador de la segunda etapa. (D)