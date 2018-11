Mensaje de Diego Armas para el presidente de El Nacional: Es mejor no hablar demasiado

Quito -

Luego del triunfo de Técnico Universitario sobre El Nacional, por 1-2, el miércoles en el Olímpico Atahualpa, con lo cual el equipo de Ambato quedó a un paso de evitar una sanción, el volante Diego Armas mandó a callar a quienes les criticaron en determinado momento.

"Dimos un paso importante (para evitar la caída a la zona de descenso o penalización). El Nacional era un rival directo, pero aún no hemos conseguido el objetivo. Nos queda un paso más y si sumamos en Guayaquil (ante Barcelona) lo conseguiremos", declaró Armas, a la radio ambateña Stereo Fiesta.

"Esto es para tapar bocas porque siempre hay gente que habla demás. El presidente de El Nacional (Tito Manjarrez) no estuvo de acuerdo cuando se anunció que no habrá descensos; es mejor no hablar demasiado", acotó el futbolista.

En agosto pasado, la directiva de la Liga Profesional -que desde el 2019 manejará el fútbol en el país- anunció que este año no habrá pérdida de categoría en la serie A. El próximo torneo se jugará con 16 clubes.

Manjarrez reaccionó de forma vehemente a esta decisión. "El fútbol ecuatoriano no está listo para tener 16 equipos. No hay tantos jugadores. Se va volver un torneo mediocre. Además, las reglas del juego hay que respetarlas hasta el final de acuerdo a como fueron marcadas (con dos clubes descendidos)", apuntó.

Pese a su postura, Manjarrez dijo no creer que la medida haya sido tomada como "un intento desesperado para salvar a Guayaquil City (equipo del cual fue presidente Miguel Ángel Loor, actual titular de la Liga Profesional) y Técnico Universitario".

En ese entonces, El Nacional era décimo en la tabla acumulada con 28 puntos, con 11 de ventaja sobre Técnico Universitario (17), que era último.

"Pensaban que tenían salvada la categoría, pero nosotros con humildad sumamos esos puntos de diferencia (...) sabíamos que no íbamos a regalar NADA a nadie. Hubo gente que habló muchas cosas, pero nosotros hicimos oídos sordos", añadió Armas.

Con la victoria sobre los criollos, ahora, el Rodillo Rojo se afianzó en el décimo puesto de la tabla acumulada con 42 puntos. Mientras, el club criollo se quedó con 38 y es undécimo. En el fondo está Guayaquil City (27).

A falta de dos jornadas (seis puntos en disputa), solo una debacle de Técnico y una levantada increíble de los militares modificará esta situación. (D)