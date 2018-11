Eduardo Favaro: Tristes y amargados, otra vez

Quito -

Son 12 partidos que no gana El Nacional, una racha negativa que tiene a los criollos en el descenso. La situación es casi insalvable, con una mínima posibilidad que según adelantó el DT Eduardo Favaro, "pelearemos hasta el final".

Los criollos cayeron (2-1) ante Técnico Universitario, rival directo en la pelea por evitar los últimos lugares. El funcionamiento del plantel repitió por lo deficiente de una estructura que no alcanza solidez defensiva, y que de medio campo hacia adelante no ha tenido solvencia.

"Tuvimos chances de gol y no fuimos contundentes. Quedamos tristes y amargados, ora vez, porque no pudimos concretar las opciones de gol y porque por errores nuestros nos convirtieron los goles, después no pudimos revertir el resultado", comentó Favaro.

Al juego con el rodillo no llegaron el golero Johan Padilla y el delantero Daniel Angulo, sancionados "porque llegaron tarde al entrenamiento y la concentración", explicó el estratega.

Con esas bajas, sumado a una extensa nómina de lesionados, los criollos afrontaron un juego decisivo "con lo que tenemos, un equipo joven por el que apostamos, pero que lamentablemente las cosas no salieron como teníamos pensado", apuntó.

Mínima, casi nula, es la posibilidad de los criollos por salvar el descenso, o la penalización económica para la Liga profesional del 2019, que aumenta a 16 los clubes participantes en la máxima división, por lo que El Nacional no perdería la categoría, aunque por reglamento del campeonato se estipula descenso en la Ecuafútbol.

Para evitarlo, los criollos deben ganar las dos fechas restantes, ante Delfín y Barcelona, para llegar a 44 puntos, y esperar que Deportivo Cuenca y Técnico mantengan las 42 unidades. "Seguiremos insistiendo en defender esta camiseta que es grande y gloriosa, por eso trataremos en la mínima chance que tenemos ir a buscar los puntos que necesitamos", concluyó Favaro. (D)