Janio Pinto: ‘Dirigencia de Barcelona se equivocó muchísimo’

“Vemos a un Barcelona totalmente perdido” en el 2018, dijo ayer el brasileño Janio Pinto sobre la actualidad de los canarios, que no salen de una crisis futbolística y extradeportiva que incluye un sexto lugar en la tabla, escasas opciones de ganar la segunda etapa y pelear por el título, la millonaria deuda cuyo monto la dirigencia torera no revela, la vinculación de su presidente con la política y el caso de dopaje de Michael Arroyo.

Entrevistado ayer en el programa City Noticias, de Radio City, el exvolante que se coronó con los amarillos en 1989, se refirió al presente canario. “Ya dijimos anteriormente que Barcelona no había iniciado bien el año con una pretemporada mal hecha. Con contrataciones que, aunque no teníamos la certeza, podíamos suponer que no iban a tener éxito. Se contrató a jugadores de cierta edad y se prescindió de futbolista jóvenes. Eso y muchas otras cosas nos hacían ver un año bastante difícil y oscuro”, dijo Pinto.

El goleador del torneo nacional de 1988 agregó: “Realmente no creo que Barcelona vaya a lograr absolutamente nada. En otra conversación ya anticipamos que se había perdido la segunda etapa. La pregunta es ¿qué más podrá pasar de negativo hasta que termine el año? Es increíble porque es una institución grande, seria, pero pienso que la dirigencia se equivocó muchísimo este año”.

Pinto, quien llegó al país hace tres décadas, detalló algunas de las “equivocaciones” canarias: “No ha habido una asesoría correcta en la forma de administrar, en las contrataciones, en las renovaciones y por eso vemos un Barcelona totalmente perdido y un año perdido para esta gran institución”.

El tema Arroyo

Pinto, ahora entrenador, también se refirió a Michael Arroyo, cuyo dopaje fue oficializado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y podría implicar una sanción de por vida para el volante de Barcelona por reincidencia.

“Hay dos factores que debemos ver. Si el médico (del club) le administró determinada sustancia a él y el otro, que tiene que ver con la propia persona. El club hace un contrato con un jugador y pone cláusulas que deben ser cumplidas no solo en prácticas y en partidos. También fuera de la cancha. En esa parte ya es difícil para cualquier club saber qué pasa fuera de las canchas, qué está haciendo el futbolista y cómo se está comportando, qué come y qué toma. Ahí pesa la forma de ser de cada uno: ser profesional dentro y fuera de las canchas. Creo que se equivocó Arroyo y sin duda lo van a suspender por el resto de su vida futbolística”.

Acerca de lo que la FEF calificó como “intento de evasión (de Arroyo) al protocolo de dopaje” al no ir al control al final del Clásico del Astillero de octubre pasado, Pinto opinó: “Fue totalmente sospechoso y erróneo. Jamás debió abandonar el estadio. Solo podía irse si sufría una lesión grave, ahí no habría más alternativa que llevarlo a una clínica. Arroyo salió caminando, Cojeaba pero no lo vi salir en camilla. Debió ir al examen y nunca irse del estadio”.

‘Marca política’

Y de la condición de Barcelona como “marca política”, como definió José Francisco Cevallos al club que preside, comentó: “El fútbol mundialmente, y recuerdo el caso de Brasil, muchos dirigentes lo utilizaron para la política. En Ecuador no podía ser diferente”. (D)